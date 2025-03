Solo Leveling: l’autore parla del futuro della serie

La seconda stagione della serie anime di Solo Leveling si avvicina alla conclusione e tutti gli appassionati vogliono scoprire al più presto cosa riserverà il futuro alla serie. Considerato il successo travolgente delle prime due stagioni e gli ascolti da record registrati episodio dopo episodio, è lecito supporre che Solo Leveling verrà probabilmente rinnovato anche per una terza stagione. In mezzo a questa crescente attesa che circonda la conclusione della seconda stagione, l’autore di Solo Leveling ha anticipato dei progetti promettenti all’orizzonte, alimentando l’entusiasmo dei fan.

In una recente discussione sul forum DC Inside, uno dei commenti sotto un post del creatore di Solo Leveling ha chiesto un aggiornamento su alcune buone notizie che Chugong aveva anticipato a gennaio di quest’anno. Chugong ha risposto al post dicendo: “Penso che sentiremo delle buone notizie a partire da metà di quest’anno“. Ciò significa che i fan di Solo Leveling possono aspettarsi buone notizie intorno a luglio 2025 o più tardi. Sebbene l’autore della serie non abbia spiegato nel dettaglio cosa potrebbe comportare tutto questo, ci sono alcune ipotesi plausibili che i fan potrebbero fare.

Dato che la seconda stagione di Solo Leveling è stata annunciata subito dopo la messa in onda del finale della prima e trasmessa esattamente un anno dopo quella di debutto, sulla base di questo precedente i fan possono probabilmente aspettarsi che la terza stagione di Solo Leveling seguirà lo stesso percorso. Se così fosse, forse la notizia che il creatore della serie ha recentemente anticipato potrebbe riguardare qualcosa di diverso dalla terza stagione. Una possibilità è un film di compilation della seconda stagione.

Molti fan sostengono fermamente che la seconda stagione, o meglio, l’arco Jeju Raid in particolare, avrebbe dovuto essere un film, e forse un’uscita omnibus potrebbe aiutare i fan a ottenere il meglio da entrambi i mondi. Detto questo, nello stesso post che inizialmente anticipava la buona notizia, Chugong ha anche rivelato che sta lavorando a delle storie di fondo per Igris e Ashborn che sono presumibilmente materiale di prima scelta per spin-off o nuovi capitoli del webtoon. In entrambi i casi, il futuro di Solo Leveling come franchise è molto luminoso e i fan dovranno solo aspettare e vedere quello che il futuro ha in serbo per tutti i fan.

Fonte – Comicbook