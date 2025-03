Solo Leveling: l’arco dell’Isola Jeju omaggia una scena degli Avengers

Il Re delle Formiche ha fatto il suo spaventoso debutto in Solo Leveling, uccidendo subito un certo numero di cacciatori di rango S nell’ultimo episodio della seconda stagione. Nonostante abbiano ucciso la Regina delle Formiche e “neutralizzato” la minaccia sull’Isola di Jeju, i cacciatori hanno festeggiato troppo presto perché il neonato Re delle Formiche ha fatto a pezzi i cacciatori più potenti della Corea del Sud e del Giappone come se non fossero niente. Mentre molte delle sue uccisioni erano decapitazioni furtive, l’episodio ha presentato anche un sottile e sorprendente cenno al Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver smantellato molti degli cacciatori giapponesi di livello S, il Re delle Formiche ha sentito le grida morenti della Regina delle Formiche e ha bloccato la squadra S della Corea del Sud al centro dell’Isola di Jeju. Ogni cacciatore di rango S è stato brutalmente pestato e mutilato dal Re delle Formiche.

A-1 Pictures ha fatto di tutto per mostrare la forza schiacciante del Re delle Formiche nell’episodio 11. Ma Dongwook ha provato a fermare l’attacco del Re delle Formiche raddoppiando le sue dimensioni e bloccandolo con il suo scudo. Ma il Re delle Formiche gli strappa le braccia e lo fa a pezzi scatenando la reazione di ogni fan dell’MCU. Il Re delle Formiche prende Dongwook per una gamba e lo sbatta più volte a terra.

Per i fan di Solo Leveling è stata una scena d’azione fantastica. Per i fan dell’MCU, è un chiaro riferimento a Hulk che picchiava brutalmente Loki in The Avengers del 2012. Il primo grande evento di squadra dell’MCU ha regalato ai fan un sacco di meme come Tony Stark che voleva lo shawarma. Ma, probabilmente il momento più divertente del film è quando Loki ha provato a tenere testa a Hulk in uno scontro uno contro uno. Dopo aver dichiarato “Sono un dio!”, Loki viene preso per una gamba da Hulk e ripetutamente sbattuto a terra. L’unica differenza nelle due scene è che il Re delle Formiche non ha chiamato Ma Dongwook un “dio insignificante” e Min non ha ansimato nel cratere creato dal suo stesso corpo.

Il fenomeno Solo Leveling colpisce ancora. Nonostante l’episodio 11 sia un’eccellente vetrina dell’animazione incredibile di A-1 Pictures, i fan erano troppo desiderosi di vedere Jinwoo unirsi alla lotta. Solo Leveling è un enorme successo per A-1 Pictures e infatti ha recentemente superato One Piece come anime più votato su Crunchyroll. La serie anime deve ancora ricevere se ci sarà una terza stagione ma considerando la sua popolarità il suo futuro è quasi garantito.

Fonte – Comicbook