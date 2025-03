Solo Leveling: svelato il villain principale della seconda stagione

Solo Leveling si sta preparando per l’arco narrativo più importante di sempre, dato che il raid sull’isola di Jeju è finalmente iniziato. Nell’episodio della scorsa settimana, 16 cacciatori di rango S sono arrivati sull’isola infestata dalle formiche per porre fine alla crescente minaccia, mentre Sung Jinwoo è rimasto a casa per stare con la madre appena risvegliata. Ma non è andato tutto come previsto dato che i cacciatori si ritrovano braccati da una nuova minaccia. L’ultima anticipazione dell’episodio 11 della seconda stagione di Solo Leveling ha mostrato ai fan nel dettaglio uno dei nemici più potenti dell’intera serie, il Re delle formiche.

La seconda stagione di Solo Leveling ha spinto la serie verso nuove vette, visto che l’anime è attualmente la terza serie TV più votata su Crunchyroll. Negli ultimi 10 episodi i fan hanno visto l’arco narrativo “Red Gate”, Jinwoo è ufficialmente riconosciuto come cacciatore di rango S e il ritorno di suo padre, Sung II-Hwan. Ma questi non reggono il confronto con il raid dell’isola di Jeju.

Dal momento in cui Solo Leveling ha iniziato a stupire i fan con le sue incredibili scene di combattimento, gli stessi hanno atteso di vedere Jinwoo affrontare il Re delle Formiche. Quel momento si sta lentamente avvicinando. Ma prima, bisogna vedere il Re delle Formiche affrontare gli altri cacciatori di rango S.

La foto sopra riportata mostra il Re delle Formiche in tutta la sua gloria oscura. Inoltre, la Regina delle Formiche ha la sua missione: dare la caccia ad alcuni cacciatori di rango S.

Attualmente la seconda stagione di Solo Leveling sta per concludersi e il totale gli episodi sono 13 episodi. Il che significa che ci sono solo altre tre settimane che separano la serie dalla fine.

La sinossi ufficiale dell’episodio 11 è la seguente: “Mentre la battaglia procede senza intoppi per i cacciatori di rango S, un mostro alato simile a una formica, di dimensioni umane e completamente ricoperto da un esoscheletro nero, appare davanti a loro. I cacciatori diventano le prede. Confrontati con una forza senza precedenti, sono costretti a una lotta disperata. Tutto ha portato a questo momento: la battaglia finale, combattuta con ogni grammo di forza, sta volgendo al termine“.

Fonte – Comicbook