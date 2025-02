Solo Leveling: la seconda stagione taglia una scena chiave della serie

La seconda stagione di Solo Leveling è tra gli anime più attesi dell’inverno 2025 e la serie ricca di azione è tornata con altre avventure di Jinwoo. La storia copren diversi archi del manhwa e inizia con l’arco del Red Gate, dove Jinwoo porta Songyi in un dungeon di grado C. L’obiettivo è di esporla agli orrori dei dungeon, ma non si aspetta che il cancello diventi rosso. Dopo una breve battuta d’arresto, Jinwoo ripulisce il dungeon da solo. Quindi cerca di raccogliere altri ingredienti per creare l’Elisir della Vita per sua madre. Dopo il suo secondo tentativo al Demon Castle Gate, Jinwoo ha bisogno solo dell’ultimo ingrediente.

Sa di essere abbastanza capace da essere un cacciatore di grado S e che non ha più senso fingere. Fa rivalutare il suo grado solo per scoprire che i suoi poteri sono fuori scala. Questo perché i poteri di un cacciatore di grado S non possono essere misurati con nessun dispositivo. Sebbene lo status di Jinwoo sia sostanzialmente confermato, l’Associazione dei cacciatori ha bisogno di un buffer di tre giorni prima di annunciare pubblicamente il suo grado. La procedura però è lunga, come anche il tentativo di reclutare Jinwoo come membro di alto rango dell’Associazione. Jinwoo rifiuta la richiesta di Go Gunhee e si unisce al team di minatori dell’Associazione dei cacciatori ma, l’episodio 6 della seconda stagione esclude un’importante prefigurazione attraverso Kargalgan.

Nel capitolo 74 di Solo Leveling, Kargalgan si chiede: “Potrebbe davvero essere…” con il resto della frase interrotto dal Sistema. Ciò significa che aveva già scoperto l’identità di Jinwoo. Tuttavia, l’anime cambia completamente questa scena. L’anime non solo rimuove il dubbio di Kargalgan, ma la sostituisce con una scena originale. Pochi istanti prima di morire, ricorda due persone del passato.

L’anime di Solo Leveling non lo mostra, ma i due sono sicuramente Shadow Monarch e Igris. Kargalgan che pone quella domanda nel manhwa rappresenta un importante presagio che conferma che i mostri possono facilmente riconoscere Jinwoo, ma il Sistema continua a interferire.

Jinwoo ha ottenuto il titolo di Shadow Monarch nel finale della prima stagione, ma l’anime non ha ancora spiegato cosa significhi. Tuttavia, il manhwa rivela che il protagonista ha ottenuto il potere di Shadow Monarch, che visse all’alba dei tempi quando la luce e l’oscurità esistevano per la prima volta.

Fonte – Comicbook