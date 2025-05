Solo Leveling: il produttore rivela l’Ombra meno divertente da animare

Nel corso di una recente sessione di domande e risposte, Atsushi Kaneko – produttore dell’anime di Solo Leveling – ha rivelato quale tra le Ombre di Jinwoo è stata la meno entusiasmante da animare. E la risposta ha spiazzato alcuni fan: si tratta di Tusk, lo sciamano del gruppo.

Secondo Kaneko, Tusk è “poco dinamico”, poiché si limita a lanciare incantesimi e non è protagonista di scene d’azione complesse. “C’è poca animazione nei suoi movimenti, ed è per questo che non è neanche divertente da disegnare”, ha spiegato, aggiungendo invece di essersi divertito di più con Tank e Iron, personaggi che al contrario offrono fisicità e azioni, ideale per un animatore specializzato in sequenze dinamiche.

Ogni puntata richiede fino a un anno di produzione

Nella stessa intervista, è emerso un altro dettaglio importante: ogni episodio di Solo Leveling può richiedere fino a 12 mesi di lavorazione. Questo approccio riflette l’impegno di A-1 Pictures nel garantire una qualità visiva altissima, anche a costo di tempi lunghissimi. Il team ha anche sottolineato che eventuali tagli o modifiche al materiale originale sono sempre supervisionati dall’autore, per assicurare coerenza con l’opera.

Quanto alla terza stagione dell’anime, nessuna data è stata ancora annunciata. I produttori hanno invitato i fan a sostenere la serie, lasciando intendere che un annuncio potrebbe arrivare in futuro, ma senza offrire tempistiche concrete, visto che, a detta degli animatori, si tratta di un lavoro enorme in termini di animazione, doppiaggio e produzione generale.

Ma nonostante questo, il team dietro Solo Leveling sembra determinato a mantenere intatta la qualità visiva e narrativa che ha reso la serie un successo mondiale. In un panorama in cui molti studio accelerano i tempi a scapito dell’animazione, l’approccio meticoloso di A-1 Pictures rappresenta una scelta controcorrente, capace di far appassionare maggiormente i fan. Alla fine, l’attesa è alle stelle e il pubblico non vede l’ora di continuare le avventure di Jinwoo.