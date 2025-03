Solo Leveling: il nuovo episodio esclude una scena chiave del manhwa

Solo Leveling ha appena mostrato ai fan la lotta che aspettavano da tempo, ed è stata a dir poco sbalorditiva. Infatti, l’ultimo episodio tra Jinwoo e il Re delle formiche è già diventato uno degli episodi più votati della seconda stagione e sta battendo tutti i tipi di record di streaming su Crunchyroll. Ma mentre l’episodio 12 senza dubbio ha soddisfatto ogni possibile requisito in termini di animazione e azione, l’anime ha tralasciato una scena del manhwa, che, sebbene insignificante a prima vista, potrebbe finire per cambiare una grande rivelazione# nell’anime sui poteri di Jinwoo.

Il dodicesimo episodio della seconda stagione di Solo Leveling taglia una scena specifica dal capitolo 101 del webtoon, in cui Jinwoo usa i suoi poteri di estrazione delle ombre sui cadaveri delle formiche morte, aggiungendoli al suo esercito. Nel webtoon e nel romanzo, l’intero scenario viene anche ripreso dalla telecamera e trasmesso in diretta all’intera nazione. Sebbene di minore importanza, questa scena prepara efficacemente la grande rivelazione che Jinwoo ha poteri da negromante, che, fino a quel momento, erano un segreto per il resto dei cacciatori. Le implicazioni più importanti del tagliare questa scena dall’anime sono che Jinwoo potrebbe non avere affatto le truppe di formiche ombra a meno che la scena non venga in qualche modo aggiunta nell’episodio finale quando Jinwoo alla fine usa i suoi poteri sul Re delle formiche, la Regina e Byung-gu.

Nel capitolo 101 del webtoon di Solo Leveling l’arrivo di Jinwoo viene ripreso dalla telecamera e il direttore del canale di trasmissione decide immediatamente di andare in diretta non appena arriva sulla scena, senza curarsi del ritardo di 10 minuti. Subito dopo l’arrivo di Jinwoo, si occupa di un’enorme fetta di formiche. Iron poi provoca il resto delle formiche con la sua abilità e, dopo averne uccise altre, Jinwoo usa l’estrazione dell’ombra sulle formiche morte, ed è solo allora che dà ai cacciatori di rango S le pozioni curative e combatte il Re delle formiche.

Il cameraman riprende chiaramente Jinwoo mentre usa l’estrazione dell’ombra sulle formiche e commenta confusamente le formiche che combattono tra loro quando la stazione radio gli chiede di spiegare cosa sta succedendo e afferma esplicitamente che l’intero paese sta guardando.

La webnovel rende questo fatto ancora più chiaro del webtoon. Persino Baek Yoonho esprime il suo shock nel vedere le nuove evocazioni, e la webnovel afferma chiaramente che è con questi nuovi soldati formica aggiunti al suo esercito che Jinwoo riesce a ribaltare la situazione contro le formiche rimanenti tenendo la situazione sotto controllo. Tuttavia, nell’anime, Jinwoo non usa affatto l’estrazione dell’ombra sulle formiche morte, affrontando lo sciame di formiche con il suo attuale numero di ombra da solo. Invece, l’episodio 12 vede Jinwoo considerare di trasformare le formiche nelle sue ombre, ma decide rapidamente di non farlo perché troppe persone stanno guardando.

Fonte – Comicbook