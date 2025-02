Solo Leveling: il nuovo arco narrativo presenta delle analogie a Hunter x Hunter

La seconda stagione di Solo Leveling si sta preparando a un’importante pietra miliare nella storia di Sung Jinwoo, ma sembra che il prossimo arco narrativo presenterà delle analogie a uno degli archi narrativi più famosi di Hunter x Hunter. La seconda stagione di Solo Leveling ha avvicinato Sung al suo sogno di salvare sua madre. Mentre continua a diventare più forte e ad affrontare nemici più potenti, è stato finalmente riconosciuto come un cacciatore di rango S con la capacità di scatenarsi senza molti limiti.

Ma mentre Sung Jinwoo continua a farsi strada attraverso il Castello del Demone nella seconda stagione, è tempo che la serie dia il via al prossimo grande combattimento. Nel frattempo, delle formiche in continua evoluzione hanno invaso un’isola e diventano sempre più forti. Le formiche di Jeju Island sono state anticipate sin dalla prima stagione, ma l’ultimo episodio svela la verità su questo fenomeno. Per questa ragione l’arco di Jeju Island probabilmente prenderà spunto dal famoso arco di Chimera Ant di Hunter x Hunter, poiché Sung e gli altri cacciatori devono affrontare questi nemici mostruosi.

L’arco di Jeju Island dei webcomic di Solo Leveling era qualcosa che i fan speravano di vedere prima della fine della seconda stagione. Dopo tutte queste anticipazioni, sembra che ciò accadrà. Nell’episodio 8 della seconda stagione, l’associazione dei cacciatori ha iniziato a prepararsi per un’operazione congiunta con il Giappone per eliminare la minaccia delle formiche sull’isola. Si dice che ogni formica abbia una forza pari a quella dei cacciatori di classe A, e quindi deve essere affrontata prima che inizi a diffondersi nel resto del mondo.

Questo arco narrativo dà il via all’operazione congiunta tra Corea e Giappone, con un esercito di Cacciatori di Classe S inizia ad affrontare queste formiche. Ma una formica ancora più forte inizia a eliminare i Cacciatori più forti. Considerando quanto è forte Sung rispetto agli altri Cacciatori in Corea da quando è stato ufficialmente riconosciuto come uno di grado S, sarà molto presto chiamato a prendere parte a questa operazione.

Solo Leveling muoverà i primi passi nell’arco narrativo di Jeju Island con il prossimo episodio. L’episodio 9 della seconda stagione di Solo Leveling si intitola “It Was All Worth It” (“Ne è valsa la pena“) e debutterà sabato 1° marzo e sarà trasmesso in streaming in esclusiva su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook