Hunter x Hunter: il reboot dell’anime potrebbe arrivare quest’anno

Hunter x Hunter è una delle più grandi serie manga e anime shonen di tutti i tempi. Tuttavia, il franchise ha sofferto terribilmente a causa della salute preoccupante di Yoshihiro Togashi, costringendo il mangaka a ricorrere a diverse pause nel corso degli anni. Per questo motivo, anche l’adattamento anime ha sofferto in modo significativo.

La prima stagione anime ha debuttato nel 1999, più di un anno dopo il debutto del manga. Tuttavia, ha raggiunto la sua conclusione nel 2001 dopo 62 episodi. NIPPON TV e VAP hanno poi presentato Hunter x Hunter con un reboot nel 2011, che ha adattato molti più archi rispetto all’anime originale. Tuttavia, poiché l’anime non aveva materiale di partenza, ha anche smesso di andare in onda nel 2014, lasciando la storia incompiuta per oltre un decennio. Il manga è attualmente nel suo arco di Succession Contest, che ha finora 71 capitoli.

Recentemente il manga è andato di nuovo in un’altra pausa indefinita dopo aver pubblicato dieci nuovi capitoli. Il mangaka promette di tornare con 50 capitoli, forse concludendo l’arco narrativo in corso. Mentre l’adattamento anime sembra ancora un’ipotesi remota, un aggiornamento dal sito Web ufficiale di AnimeJapan potrebbe indicare un annuncio anime da parte di NIPPON TV e VAP. Tuttavia, non possiamo nutrire troppe speranze senza una conferma ufficiale.

Sul sito Web ufficiale di AnimeJapan, NIPPON TV e VAP sono elencati come espositori e hanno confermato la loro partecipazione congiunta alla mostra durante l’evento nel 2025. Presenteranno una serie di serie anime in corso e annunceranno alcuni progetti imminenti. I tag includono Hunter × Hunter, Ponkotsu Quest, The Fable, The Summer Hikaru Died e Tougen Anki. Poiché il sito Web menziona specificamente Hunter X Hunter, potremmo ricevere nuove informazioni sul sequel.

AnimeJapan è uno dei più grandi eventi anime annuali al mondo, che presenterà un record di 117 espositori, tra cui importanti aziende come Aniplex, KADOKAWA e TOHO Animation. Le giornate di esposizioni e rivelazioni sono programmate per il 22 e 23 marzo 2025 al Tokyo Big Sight.

Considerando che il manga ha ancora 71 capitoli da adattare, potrebbe essere possibile per Madhouse lavorare almeno a una breve stagione in attesa del resto dei capitoli di Togashi. The Succession Contest Arc è uno dei migliori archi incentrati su dramma politico, strati di misteri e battaglie emozionanti.

Fonte – Comicbook