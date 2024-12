Hunter x Hunter: Togashi rivela un piano incredibile per i futuri capitoli

Sebbene il manga Hunter x Hunter sia tornato in un’altra pausa a tempo indeterminato, i fan non devono preoccuparsi perché il mangaka Yoshihiro Togashi sta lavorando diligentemente a nuovi capitoli. Il manga spesso va in pausa a causa della fragile salute di Togashi. Ha problemi cronici alla schiena, a causa dei quali spesso non è in grado di lavorare al suo manga. Hunter x Hunter è andato in pausa nel 2022 ed è tornato solo con dieci capitoli nel 2024. Il manga è ancora si trova ancora nell’arco del Succession Contest in cui Kurapika funge da guardia del corpo del principe più giovane e di sua madre.

Mentre formula strategie per mantenere la madre e il figlio al sicuro, il suo vero obiettivo è recuperare gli occhi Scarlatti rimanenti. La data di uscita del capitolo 411 non è stata annunciata, ma non dovrebbe richiedere molto tempo, considerando i progressi di Togashi. Il mangaka sta lavorando rapidamente a nuovi capitoli e condividendo aggiornamenti a ogni passo del percorso. Informa i fan anche sulla sua salute mentre tutti continuano a esprimere il loro supporto.

Il 16 dicembre, Togashi ha condiviso un altro aggiornamento sul suo account ufficiale X con un’immagine. Grazie alla traduzione dell’insider sandman_AP è possibile comprendere il contenuto del messaggio che riportiamo di seguito:

“Sto rivedendo e modificando i dialoghi dei personaggi e la cronologia per i prossimi 50 capitoli di Hunter x Hunter, che saranno pubblicati in futuro. Non appena questo lavoro sarà terminato, riprenderò il lavoro che ho interrotto, come l’aggiunta di inchiostrazione ai manoscritti“.

Togashi non mostra segni di rallentamento nonostante la pausa, poiché sta già lavorando all’enorme blocco di 50 capitoli. A causa delle condizioni di Togashi, Hunter x Hunter ha un programma di pubblicazione speciale che è diverso da un’uscita settimanale. Prima di questo, il manga è andato in pausa anche nel 2019 ed è tornato nel 2022 con dieci capitoli. Il ritorno nel 2024 non è diverso, ma è chiaro che Togashi voglia consegnare quanti più capitoli possibile dopo aver fatto il suo grande ritorno.

Fonte – Comicbook