Hunter x Hunter: Togashi sorprende i fan con un aggiornamento sullo storyboard

Sebbene Hunter x Hunter abbia pubblicato diversi capitoli quest’anno, il famoso e amato mangaka Yoshihiro Togashi è ancora alle prese con il suo problema cronico di salute. Ricordiamo che il manga è andato in pausa nel 2022 durante l’arco del Succession Contest, per poi essere tornato quest’anno dopo l’aggiornamento di Togashi sulla sua pagina X. Hunter X Hunter è una delle serie Shonen più popolari e i fan sono sempre alla ricerca di aggiornamenti sull’account del mangaka.

Togashi ha condiviso un preoccupante aggiornamento sulla sua salute scrivendo quanto segue:

“Per qualche motivo sono stato costretto a letto per diversi giorni. Sebbene sia ancora un po’ instabile, mi sono ripreso abbastanza da poter camminare per casa e sono riuscito a recuperare il mio smartphone da lavoro da solo. Non sono bravo a chiedere una mano alle persone“, ha detto Togashi.

Nello stesso post, ha anche condiviso che un’ulteriore storyboard è completo. Nonostante i suoi problemi di salute, Togashi si sente a disagio nel chiedere aiuto alle persone e continua a lavorare. Racconta ai fan delle sue difficoltà a camminare per casa. I fan hanno condiviso il loro amore e supporto dopo l’ultimo post. Il manga ha pubblicato dieci capitoli quest’anno prima di annunciare un’altra pausa senza sapere con esattezza quando potrà tornare. La serie conta 410 capitoli e non c’è una data di uscita per il capitolo 411. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento di Togashi suggerisce che il manga tornerà presto.

Il mangaka si è sottoposto a un intervento chirurgico a novembre, durante la pubblicazione settimanale del manga. La procedura è stata eseguita utilizzando l’anestesia locale. Sebbene i dettagli siano ignoti, Togashi condivide spesso i suoi problemi con la sua condizione. Ad agosto 2024, ha rivelato che la sua schiena non era ben messa e per questa ragione importante Togashi si è preso un bel po’ di lunghe pause dalla serializzazione di Hunter X Hunter dal 2006.

Nel 2022 Shueisha ha accettato di pubblicare i capitoli del manga in un formato diverso dalla serializzazione settimanale. Mentre Togashi ha persino condiviso il possibile finale di Hunter x Hunter nel 2023 in quanto incerto di poter finire il manga. Per questo ha condiviso con i fan dei potenziali scenari finali.

Fonte – Comicbook