Hunter x Hunter: Togashi condivide un triste aggiornamento sul manga

Hunter x Hunter rimane una delle serie shonen più amate dai fan, che hanno sempre supportato nonostante i grossi problemi di salute di Togashi. La serializzazione del manga è da sempre irregolare, ma il ritorno del manga di quest’anno, ha emozionato i fan di Hunter x Hunter e anche incuriositi circa la direzione che avrebbe preso Yoshihiro Togashi. Non a caso il mangaka aveva intrapreso un programma di pubblicazione non settimanale e che fosse meglio adatto per la sua salute. Mentre le cose sembravano proseguire bene, il 4 dicembre 2024 è stato riferito da più fonti che il manga sarebbe andato di nuovo in pausa a tempo indeterminato dopo l’uscita del capitolo 410.

Infatti c’è un breve messaggio alla fine del capitolo che preoccupa molti fan della serie, che recita come segue: “Il prossimo capitolo sarà pubblicato non appena sarà deciso“. Recentemente è stato rivelato che Togashi si era sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena, ma al momento non si può confermare che questo sia il motivo per cui Togashi ha deciso di prendersi un’altra pausa dalla serie. Al momento, non c’è nessuna conferma da parte di Shonen Jump o Togashi sul ritorno della serializzazione del manga.

Nonostante l’amore e la passione che Togashi ha dedicato a Hunter x Hunter, la sua salute ha reso difficile seguire un programma di pubblicazione regolare su Shonen Jump. Il manga è iniziato a marzo 1998 e ha mantenuto un programma di pubblicazione settimanale fino al 2006. Dopo la conclusione dell’arco narrativo di Yorknew City, la serie ha iniziato ad avere più pause. All’inizio erano sporadiche e duravano da pochi mesi a qualche anno.

Nel 2018, la serie ha vissuto la sua pausa più lunga, fermandosi per quasi quattro anni prima dell’atteso e inaspettato annuncio del ritorno di Togashi nel 2022. Sebbene sia straziante che la serie abbia dovuto prendersi così tante pause, è importante dare a Togashi lo spazio e il supporto di cui ha bisogno per riprendersi adeguatamente e continuare a lavorare a un ritmo sano e confortevole.

Fonte Comicbook