Hunter x Hunter: Togashi svela aggiornamenti sulla sua salute e sul manga

Yoshihiro Togashi, il famoso mangaka di Hunter X Hunter non ha mai permesso ai suoi persistenti problemi di salute di impedirgli di continuare la storia di Gon e dei cacciatori. Mentre il mangaka ha dovuto prendersi del tempo per occuparsi della sua salute in passato, Togashi ha tenuto i lettori informati e aggiornati sia sul manga che sul suo stato di salute. In un nuovo aggiornamento Togashi ha condiviso come sta attualmente e anche rivelato lo stato attuale della sua produzione del manga.

In un nuovo post sui social media dello stesso Togashi, il mangaka condivide che si è recentemente sottoposto a un intervento chirurgico ma due storyboard erano già stati completati. L’intervento specifico non è stato rivelato, anche se i fan sanno che ha lottato con problemi cronici alla schiena per anni, il che di solito causava grandi ritardi nel programma di uscita del manga. Di seguito il suo messaggio:

“Ho completato due storyboard. Ho anche subito un intervento chirurgico. È stata una procedura in anestesia locale, che mi ha permesso di ascoltare spiegazioni e commenti per tutto il tempo. È stata un’esperienza di apprendimento preziosa e ne sono grato“.

Al momento gli eventi del manga si concentrano principalmente su Kurapika, trascinato in una battaglia per la corona dell’Impero Kakin. Tutti sanno che il suo obiettivo è la distruzione della Compagnia Fantasma, che ha fatto parte di questo ultimo arco narrativo dato che sta cercando di vendicarsi di Hisoka. Il villain storico ha già eliminato diversi membri del suo ex collettivo dopo il suo incontro mortale con Chrollo, anche se questo fatto non ha certo reso il clown un eroe in nessun senso della parola.

Tuttavia, ora che Hisoka sta cercando vendetta contro Chrollo e gli utilizzatori dei Nen, forse l’inquietante antagonista vedrà i suoi obiettivi allinearsi di nuovo con gli eroici cacciatori.

Quando il manga di Hunter x Hunter è tornato dopo una pausa di tre anni, Togashi ha iniziato con un programma di pubblicazione settimanale per recuperare il tempo perso. Sfortunatamente, questo programma originale è stato interrotto a causa dei continui problemi di salute di Yoshihiro. In una precedente dichiarazione ufficiale, Weekly Shonen Jump ha condiviso la seguente dichiarazione: “Considerando la salute di Togashi, abbiamo deciso di esplorare programmi di pubblicazione alternativi. La serie continuerà e lo supporteremo fino al suo completamento“.

Sebbene non possa più pubblicare capitoli su base settimanale, Togashi ha sempre tenuto informato i fan quando si tratta dello stato dei capitoli. Diventando rapidamente uno dei mangaka più seguiti sui social media, Togashi condivide regolarmente nuovi aggiornamenti per i fan sia per quanto riguarda il suo stato che lo stato dei capitoli di Hunter x Hunter.

Fonte – Comicbook