Solo Leveling: i fan si lamentano su un aspetto della seconda stagione

La seconda stagione di Solo Leveling è probabilmente la seria anime di punta della stagione invernale di quest’anno, con i fan che si sintonizzano con entusiasmo ogni settimana per seguire le vicende di Sung Jinwoo. La serie è diventata un fenomeno internazionale, sui livelli di Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. La serie è molto popolare, e nonostante i numerosi complimenti, tutti i fan pare si stiano lamentando dello stesso aspetto della seconda stagione.

La narrazione di Solo Leveling è ben lungi dall’essere perfetta. Molti dei personaggi secondari sono sottovalutati, molte delle battaglie non hanno una posta in gioco reale poiché sappiamo che Jinwoo è una delle persone più potenti sulla Terra e parte del potere che aumenta tra i ranghi S non ha senso. Tuttavia l’aspetto che penalizza la seconda stagione di Solo Leveling è il ritmo.

Durante la seconda stagione, molti fan hanno condiviso la loro frustrazione sulla velocità con cui gli episodi più recenti scorrono. Dal punto di vista di A-1 Pictures, è un’ottima cosa in quanto gli episodi siano così belli che il tempo vola. Ma i fan non sono molto contenti, soprattutto perché ogni episodio finisce con un importante cliffhanger.

L’insider animecorner su X ha recentemente condiviso un post sul fenomeno Solo Leveling con l’iconico meme della faccia delusa. Non è l’unico dato che decine di fan online hanno creato i propri meme e cortometraggi su questo effetto. Lo stesso fenomeno si è diffuso su altri social come TikTok, dove gli utenti hanno creato contenuti che esprimono la gamma di emozioni che provano quando viene rilasciato un nuovo episodio.

Il fattore più evidente è la natura della storia di Solo Leveling e la sua struttura. L’anime di A-1 Pictures è basato sulla light novel di Chugong, con enfasi sulla parola “light”. La serie non si sforza di raggiungere una grande narrazione filosofica, né rallenta il ritmo con momenti più tranquilli e intimi dei personaggi. Solo Leveling ha un’azione consecutiva che enfatizza la regola del cool. Ogni episodio salta da una scena epica all’altra mostrando tanti svolgimenti in ogni episodio sia in termini di storia che di azione. A causa di questo ritmo narrativo incessante, può sembrare che gli episodi abbiano un ritmo molto più veloce rispetto agli altri altri anime.

Il motivo per cui gli episodi sembrano correre verso il traguardo è così frustrante per i fan si riduce a due punti principali. In primo luogo, i fan guardano ogni episodio sapendo che la seconda stagione durerà solo 13 episodi e in secondo luogo, la serie ha perfezionato l’arte del cliffhanger che si vede alla fine di ogni episodio. L’episodio 10 della seconda stagione è senza dubbio l’esempio più eclatante, in quanto ha tagliato i titoli di coda quando il Re delle Formiche ha decimato i primi cacciatori di rango S senza alcuno sforzo. La serie ha notoriamente creato la scena d’azione più bella di sempre per poi rimandare tutto alla settimana successiva lasciando i fan sulle spine.

Fonte – Comicbook