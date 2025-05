Solo Leveling: Crunchyroll svela le possibilità di una terza stagione dell’anime

Solo Leveling è senza dubbio la serie televisiva del momento come dimostrano i grandi numeri di ascolto delle prime due stagioni. Solo Leveling è tornato a gennaio e gli spettatori si sono sintonizzati ogni settimana per assistere agli sviluppi del viaggio di Sung Jinwoo. La serie ha persino spodestato Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, diventando la seconda serie più vista su Crunchyroll, sebbene non sia riuscita a fare abbastanza per superare One Piece. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla terza stagione, sulla quale Crunchyroll ha rivelato un importante aggiornamento.

Solo Leveling, basato sul manhwa di Chugong, è animato da A-1 Pictures. Lo studio di animazione ha realizzato un prodotto di qualità con incredibili scene di combattimento tra Sung Jinwoo, gli altri cacciatori e le creature dell’isola di Jeju. Mentre lo studio è al lavoro per animare battaglie ancora più impegnative per la terza stagione della serie, Crunchyroll tiene aggiornati i fan.

Mitchel Berger, responsabile della distribuzione cinematografica di Crunchyroll, ha recentemente lasciato delle dichiarazioni a Deadline durante il Festival di Cannes per discutere del film di Demon Slayer – Infinity Castle, della terza stagione di Solo Leveling e molto altro. Secondo Berger è quasi garantito l’arrivo di una terza stagione dopo il grande successo della seconda. “Abbiamo appena concluso la seconda stagione, che è andata molto bene per noi, quindi sono sicuro che ci saranno altri contenuti in futuro“, ha detto Berger.

Berger ha aggiunto di non sapere esattamente quando, ma la terza stagione di Solo Leveling arriverà. A quanto pare, nessuno sembra essere sicuro di quando uscirà la terza stagione di Solo Leveling. Ufficialmente, la terza stagione non è ancora stata annunciata da A-1 Pictures, il che è insolito visto l’enorme successo delle prime due stagioni.

Almeno Mitchel Berger aveva buone notizie per i fan di Solo Leveling, dato che il precedente aggiornamento della terza stagione era stato molto più deludente di quanto i fan si aspettassero. All’inizio di maggio, Shota Furuhashi, produttore di Aniplex, ha rivelato che i fan potrebbero aspettare fino al 2028 per la terza stagione della serie.

Tuttavia, anche questa non è una conferma ufficiale. I fan dovranno aspettare che Aniplex decida di rinnovare ufficialmente la serie per la terza stagione, e nel frattempo i fan possono solo attendere e rivedere le prime due stagioni della serie, disponibili in streaming su Crunchyroll.