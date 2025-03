Solo Leveling: cosa accadrà dopo l’Arco dell’Isola di Jeju?

Solo Leveling ha chiuso uno degli archi narrativi più esplosivi finora: l’Arco dell’Isola di Jeju. Ma questo, così come sa chi ha letto il manhwa, è solamente l’inizio di un qualcosa di più grande. La vera storia sta per cominciar e con essa alcune rivelazione che cambieranno tutto. In questa seconda stagione Jinwoo ha raggiunto uno status di cacciatore rango S, cominciando ad affrontare creature sempre più feroci, rendendo l’isola di Jeju un cimitero a cielo aperto.

Con la scia di morte sempre presente, nelle ultime puntate arriva il Re delle Formiche, spezzando l’equilibrio del nostro eroe, anche se proprio in questa situazione accade un miracolo: Jinwoo salva Cha Haein dalla morte usando temporaneamente il potere dell’evocazione d’ombra du Guy-Byung Min, un guaritore di rango S caduto.

Con l’aiuto delle ombre Jinwoo rimane sull’isola e stermina i mostri rimasti: una vittoria che nessun altro avrebbe potuto ottenere: ma ora cosa succederà?

Il cuore di Solo Leveling si espanderà nella terza stagione, dove i fan assisteranno a delle rivelazioni fondamentali sulla vera identità di Jonwoo. Si comincerà con l’Arco del Reclutamento, dove una gilda americana tenterà di reclutare il nostro protagonista. In questa fase c’è l’incontro con Norma Seller, una donna con un potere davvero singolare: riuscire a leggere il vero potenziale di un cacciatore.

Segue l’Arco della Gilda Ahjin: dove Jinwoo decide di fondare una gilda tutta sua insieme a Yoo Jinho. Ma mentre tutto sembra promettere bene, un nuovo pericolo incombe: la scuola viene attaccata da creature uscite da un portale, confermando ancora una volta, in maniera definitiva, che i Dungeon sono diventati incontrollabili.

fermiamoci qui per non rivelare oltre ma da come potete leggere da questo piccolo assaggio, i prossimi archi narrativi sembrano più promettenti a quanto pare, vista che la carne al fuoco sembra essere davvero appetitosa.

Fonte Comic Book