Solo Leveling conquista lo streaming globale con la seconda stagione

Solo Leveling, nonostante alcune critiche, domina le classifiche globali degli anime, ponendosi come uno dei prodotti più apprezzati dell’anno 24/25. Intanto che si avvicina al gran finale, l’adattamento tratto dal celebre manhwa sudcoreano continua a macinare successi su successi sulle principali piattaforme streaming, alimentando la gioia del pubblico.

A certificare questo incredibile risultato è un recente report che ha rivelato la presenza dell’anime nella top 10 non solo su Netflix, ma anche su Prime e Hulu in Giappone, senza dimenticare anche U-NEXT, ABEMA, DMN TV, Lemino e TELASA. In poche parole, le gesta di Jonwoo sono visibili e amate in tutto il globo.

Solo Leveling: la qualità viene premiata

Il merito di questo risultato è senza dubbio un mix esplosivo tra animazione spettacolari, regia incredibile e un protagonista che l’incarna l’ideale del Power Fantasy senza risultare mai banale. La recente battaglia contro Beru, il Re delle Formiche dell’isola di Jeju, ha segnato un punto di svolto all’interno della narrazione, culminando in uno degli scontri più intensi mai visti in un anime moderno, anche se la storia è ancora lontana dalla conclusione.

Il finale di questa seconda stagione promette di aprire nuove porte, mentre la rivelazione dello status di Jinwoo al mondo intero potrebbe cambiare per sempre l’equilibrio dei poteri, mentre il pubblico spera che il destino del padre di Sung venga finalmente risolto e chiarito.

Sebbene una terza stagione non sia stata confermata, questo successo senza pari, insieme al fatto che esistono tanti archi narrativi da adattare, è solo questione di tempo prima di apprendere tale notizia. Poi, non dimentichiamo Solo Leveling: Ragnarok, il sequel con al centro il figlio di Jinwoo: un personaggio promettente capace persino di poter superare il padre in termini di sfide affrontate. Voi cosa ne pensate di questa seconda stagione di Solo Leveling? Diteci la vostra.

