Solo Leveling 2 celebra l’epico percorso di Jinwoo

La seconda stagione della nota serie anime si sta avvicinando al suo finale, chiudendo un percorso che ha accompagnato il pubblico durante tutto il periodo invernale. Per preparare quindi, i fan a questa attesissima conclusione, è stato pubblicato un nuovo trailer che mette al centro la spettacolare battaglia contro il Re delle Formiche nell’episodio 12, dove l’anime entra nel suo atto conclusivo.

Insieme alla colonna sonora “To the Top” di Hiroyuki Sawano, il trailer omaggia la trasformazione del protagonista. Partendo dalle origini umili di Jonwoo come Hunter di rango E nel noto “Doppio Dungeon” della prima stagione, ci spostiamo sulla sua crescita incredibile, diventando uno degli S-Rank più potenti e devastanti di Corea e Giappone.

La clip è davvero epica e veramente stiamo parlando di un grandissimo omaggio al protagonista, che si prepara ad affrontare una delle battaglie più emozionanti di sempre che gli appassionati hanno avuto modo di vedere anche nella versione cartacea.

Solo Leveling 2: l’esplosivo trailer finale

Il climax che raggiunge l’episodio 12 è anche un forte punto di svolta a livello narrativo, visto che vediamo Jonwoo non come un semplice Hunter di classe S, ma un vero pilastro di Solo Leveling, una potenza straordinaria che difficilmente può essere eguagliata.

Nel trailer in realtà, funziona da ponte tra passato e futuro, rievocando la nostalgia dei primi episodi, preparando allo stesso tempo il terreno per la parte finale di questa discussa seconda stagione. L’epicità scaturita dalla clip in alto è senza dubbio una piccola perla e appunto, crea un hype incredibile per quanto riguarda la battaglia contro il Re delle Formiche.

Il finale di questa seconda stagione si preannuncia quindi non solo come una chiusura, ma come l’inizio di una nuova era, un nuovo periodo per il protagonista della serie, che anch’esso si sta avviando verso la fase finale della sua storia e voi? Cosa ne pensate di questa seconda stagione?

Fonte Comic Book