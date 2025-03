Si torna a Smallville sulle pagine di Action Comics per la Summer of Superman

L’acclamato scrittore Mark Waid torna su Superman e su Smallville quest’estate insieme all’artista Skylar Patridge (al suo debutto nelle serie regolari della DC) come nuovo team creativo di una delle testate di punta della DC, Action Comics. A partire da Action Comics #1087 di giugno, nell’ambito della Summer of Superman, questo nuovo team porta la serie in una nuova direzione, mettendo in primo piano Clark Kent come Superboy, nella sua città natale di Smallville, nella fattoria della famiglia Kent.

Waid ha esposto così i suoi piani per la serie:

“Inizio la serie con Clark quindicenne, che impara a essere un supereroe per la prima volta. Com’è imparare a usare i propri poteri a quell’età? Che tipo di sfide devi affrontare? Skylar e io stiamo anche riportando Smallville un po’ più al passo con i tempi: ha ancora quell’aria rustica, ma le fattorie oggi non hanno più quell’aspetto”

Questa storia imperdibile, che si ricollega alle attuali trame dei fumetti della DC, porta il Ragazzo d’Acciaio a vette inaspettate, mentre capisce cosa significhi veramente essere un eroe. Prima tappa, l’Expo del Domani di Metropolis! Clark riuscirà a confondersi tra la folla? O Superboy sta per fare il suo debutto in pubblico?!

