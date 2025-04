Sarada Uchiha protagonista del capitolo 21 di Boruto: Two Blue Vortex

Il capitolo 21 della serie spin-off dedicata al figlio del Settimo Hokage si prepara a dare spazio a un personaggio molto amato dai fan.

Un’uscita molto attesa

Il 20 aprile segnerà l’arrivo del capitolo 21 di Boruto: Two Blue Vortex sulla piattaforma MangaPlus, e già da giorni i fan della serie sono in fermento per le anticipazioni circolate online. Le prime immagini e i leak apparsi in rete rivelano che in particolare, l’attenzione sembra concentrarsi su un personaggio che, finora, ha agito spesso nell’ombra ma che ora sembra pronto a prendersi la scena: Sarada Uchiha.

Sarada in primo piano

Sarà proprio la giovane kunoichi del Villaggio della Foglia a ricoprire un ruolo fondamentale nella trama di questo capitolo. A sottolinearlo è una splendida pagina a colori che la ritrae in tutta la sua determinazione, quasi a voler rimarcare la centralità del suo personaggio nel prosieguo della trama. Un dettaglio che ha già scatenato teorie e discussioni tra i fan, molti dei quali sperano da tempo in un maggiore spazio per lei.

Tra eredità e ambizione

Sarada è da sempre un personaggio complesso, diviso tra l’eredità del suo lignaggio e la volontà di affermare una propria identità. Figlia di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, porta sulle spalle il peso di un nome leggendario, ma anche una grande aspirazione: diventare Hokage. Negli ultimi capitoli, il suo sviluppo è stato graduale, ma deciso, e sembra che gli autori abbiano finalmente deciso di metterla in primo piano, rendendola una delle protagoniste attive della narrazione.

Quale sarà il suo ruolo?

Il capitolo 21 potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per Sarada, ma anche per gli equilibri del gruppo e per la trama generale, soprattutto alla luce degli eventi sempre più tesi che vedono contrapposti vecchi e nuovi poteri ninja. Non è ancora chiaro cosa accadrà esattamente, ma tutto lascia pensare che Sarada avrà un momento di svolta, forse legato all’evoluzione delle sue abilità o a una scelta importante.

Quel che è certo è che l’attenzione su di lei è più alta che mai, e il capitolo in arrivo potrebbe consacrarla come una delle figure più decisive di Two Blue Vortex.