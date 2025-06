Sakamoto Days: rivelato il nuovo trailer per la seconda parte dell’anime

Sakamoto Days, uno degli anime più attesi della stagione estiva 2025, torna a far parlare di sé con il rilascio di un nuovo trailer ufficiale dedicato alla seconda parte della serie. Il video, caricato poche ore fa sui canali ufficiali, ha subito attirato l’attenzione dei fan, offrendo un assaggio delle nuove avventure che attendono l’ex leggendario assassino Taro Sakamoto e la sua stramba squadra. La Parte 2 della serie inizierà la trasmissione in Giappone il 14 luglio 2025, e sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll, con sottotitoli in italiano.

Un trailer carico di azione e nuovi personaggi

Il nuovo trailer regala sequenze di combattimenti spettacolari, mostrando un aumento del ritmo e dell’intensità rispetto alla prima parte. Le immagini anticipano l’ingresso in scena di nuovi avversari e alleati, ognuno con abilità e caratteristiche uniche, che contribuiranno ad ampliare ulteriormente l’universo narrativo dell’opera.

L’attesa dei fan e le prospettive della serie

La prima parte dell’anime ha già riscosso un ottimo successo grazie al mix di umorismo, azione frenetica e momenti toccanti, rimanendo fedele allo spirito del manga di Yuto Suzuki. Con questa seconda parte, gli autori sembrano decisi a spingere ulteriormente sull’acceleratore, offrendo battaglie coreografate nei minimi dettagli e una narrazione che promette colpi di scena e tensione crescente.

Appuntamento al 14 luglio

Con il nuovo trailer, l’hype per Sakamoto Days Part 2 è ormai alle stelle. Non resta che attendere il 14 luglio 2025 per ritrovare Sakamoto e i suoi compagni in questa nuova ondata di episodi che si preannunciano ricchi di adrenalina, comicità e momenti indimenticabili per tutti gli appassionati.