In base a quanto riportato da fonti accreditate su X/Twitter, la nuova serie anime di Ghost in the Shell si mostra in un nuovo trailer che rivela la data di inizio.

Il nuovo progetto anime, ufficialmente intitolato The Ghost in the Shell, avrà inizio nel corso del mese di luglio 2026. La produzione è affidata allo studio di animazione Science SARU, noto ultimamente per aver magistralmente trasposto l’adattamento anime di DanDaDan. Ecco di seguito le nuove sequenze animate:

https://x.com/SugoiLITE/status/2016883948719386820

Si tratta del reboot ispirato al classico franchise fantascientifico che promette di rappresentare una versione più fedele e più vicina alla visione del creatore del manga omonimo, Masamune Shirow.

In merito lo staff, Moko-chan svolge il ruolo di regista, Toh EnJoe svolge il ruolo di compositore della serie e ricopre le vesti di sceneggiatore.

Shuhei Handa è il responsabile capo delle animazioni, Taisei Iwasaki è il responsabile delle musiche, Taisei Iwasaki, Ryo Konishi, Yuki Kanesaka si occupano delle musiche.

Il creatore del manga, Shirow Masamune, ha commentato la produzione in arrivo il prossimo anno con le seguenti parole:

In termini di adattamento anime, questo nuovo The Ghost in the Shell segna la quarta versione dopo quelle di Oshii, Kamiyama e Kise. In alternativa, se separassimo Ghost in the Shell da Innocence, categorizzassimo la serie S.A.C. nelle stagioni 1, 2 e Solid State Society, dividessimo ARISE in una serie a sé stante insieme a The New Movie e dividessimo SAC_2045 nelle stagioni 1 e 2, questo sarebbe il decimo adattamento in assoluto. Considerando il cambio di staff di produzione, si potrebbe persino considerare questo il primo capitolo di una seconda generazione. Il manga originale è piuttosto vecchio, quindi chiedo la vostra comprensione su questo punto. Detto questo, spero sinceramente che questa sia di nuovo un’esperienza visiva piacevole in qualche modo.