Ghost in the Shell: nuovo trailer ufficiale del prossimo progetto anime

La storia del Maggiore Kusanagi di Ghost in the Shell è diventata una delle più grandi nella storia degli anime. Il prossimo anno, lo studio di animazione che ha lavorato a Dandadan e Scott Pilgrim Takes Off offrirà la propria interpretazione del classico anime che si presenta molto diversa da quanto visto in passato. Con una nuova anteprima del prossimo adattamento anime la casa di produzione ha già svelato alcuni dettagli importanti tra cui il mantenersi fedele al del manga originale.

Questo aggiornamento arriva tramite una nuova illustrazione e un nuovo trailer che mostrano un Kusanagi molto fedele al design del materiale originale rispetto a qualsiasi altro progetto precedente. Oltre all’anteprima, Ghost in the Shell del 2026 ha confermato che la serie sarà diretta da Mokochan, la sceneggiatura sarà di EnJoe Toh e i personaggi saranno disegnati da Shuhei Handa. Anche se una data di uscita specifica deve ancora essere rivelata, questo nuovo progetto sarà sicuramente uno dei più grandi debutti del prossimo anno.

Il creatore della serie Shirow Masamune ha commentato la produzione in arrivo il prossimo anno con le seguenti parole: “In termini di adattamento anime, questo nuovo The Ghost in the Shell segna la quarta versione dopo quelle di Oshii, Kamiyama e Kise. In alternativa, se separassimo Ghost in the Shell da Innocence, categorizzassimo la serie S.A.C. nelle stagioni 1, 2 e Solid State Society, dividessimo ARISE in una serie a sé stante insieme a The New Movie e dividessimo SAC_2045 nelle stagioni 1 e 2, questo sarebbe il decimo adattamento in assoluto. Considerando il cambio di staff di produzione, si potrebbe persino considerare questo il primo capitolo di una seconda generazione. Il manga originale è piuttosto vecchio, quindi chiedo la vostra comprensione su questo punto. Detto questo, spero sinceramente che questa sia di nuovo un’esperienza visiva piacevole in qualche modo“.

Ricordiamo anche che all’inzio di quest’anno, il regista del Ghost in the Shell che ha contribuito a dare inizio a tutto, Mamoru Oshii, ha espresso il suo desiderio di continuare ad espandere l’universo. Infatti, il regista dell’anime ha dichiarato di aver già iniziato a lavorare al terzo capitolo della serie cinematografica.