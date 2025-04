Re:ZERO – La seconda stagione doppiata in italiano è arrivata su Crunchyroll

Re:ZERO – Starting Life in Another World è tornato con la seconda stagione doppiata in italiano, ora disponibile su Crunchyroll. Dopo una lunga attesa, i fan italiani possono finalmente godersi i nuovi episodi con doppiaggio nella nostra lingua, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

La serie, tratta dalle light novel di Tappei Nagatsuki, ha conquistato il pubblico fin dal suo debutto grazie alla sua trama intensa e al modo originale con cui rivisita le classiche storie isekai, rendendole più profonde e imprevedibili. Il protagonista, Subaru Natsuki, viene catapultato in un mondo fantasy apparentemente come tanti altri, ma scopre presto che la sua unica abilità è quella di “tornare dalla morte”, rivivendo continuamente gli eventi dopo ogni sua dipartita. Un potere tanto utile quanto crudele, che lo costringe a confrontarsi con il dolore, la perdita e le conseguenze di ogni scelta.

Un ritorno atteso

La seconda stagione alza ulteriormente la posta in gioco. Dopo gli eventi traumatici del finale della prima parte, Subaru deve affrontare nuove minacce, rivelazioni sconvolgenti e soprattutto le sue stesse fragilità emotive. I nuovi episodi esplorano più a fondo i legami tra i personaggi, svelano dettagli inediti sull’universo narrativo e ci regalano momenti di grande intensità drammatica.

Un cast di doppiatori di alto livello

Il doppiaggio italiano vanta un cast di voci noto nel panorama del doppiaggio italiano. Alex Polidori presta la voce a Subaru Natsuki, mentre Emanuela Ionica interpreta Emilia. Altri doppiatori includono Gaia Chiaro (Rem), Erika Laiolo (Ram) e Serena Clerici (Beatrice). La direzione del doppiaggio è affidata a Max Di Benedetto, già noto per il suo lavoro su Chainsaw Man.

Uno sguardo alla terza stagione

La terza stagione di Re:ZERO – Starting Life in Another World ha debuttato il 2 ottobre 2024 con uno speciale di 90 minuti. Questa stagione è composta da 16 episodi, suddivisi in due archi narrativi: l’“Assault Arc” e il “Counterattack Arc”. La prima parte è andata in onda fino al 20 novembre 2024, mentre la seconda è iniziata il 5 febbraio 2025 e si è conclusa il 26 marzo 2025 . Al termine dell’ultimo episodio, è stata annunciata la produzione della quarta stagione dell’anime, suscitando grande entusiasmo tra i fan.