Re:ZERO – Starting Life in Another World: annunciata ufficialmente la 4º stagione

Subito dopo la trasmissione dell’episodio finale della terza stagione di Re:Zero – Starting Life in Another World, è stata annunciata ufficialmente la quarta stagione dell’anime, sebbene non sia stata ancora rivelata una data precisa di uscita. White Fox, lo studio dietro la serie, ha confermato che una quarta stagione è in produzione. Sono stati inoltre rivelati una key visual ufficiale e un annuncio che recita:

“Grazie per aver guardato fino all’ultimo episodio. La produzione della quarta stagione è stata confermata. Apprezziamo il vostro continuo supporto per ReZero!”.

I commenti delle voci di Subaru ed Emilia

Yusuke Kobayashi, il doppiatore di Subaru, ha incoraggiato i fan a guardare avanti al sequel. Questo il suo commento:

“Pensavi che avresti dovuto aspettare altri 4 anni? Non questa volta! Esatto, la stagione 4 è ufficialmente in produzione! Ci sono personaggi nostalgici che tornano, Subaru non è nella sua solita tuta da ginnastica, stanno comparendo ex nemici e Julius ha un’espressione triste… Anche la sola teaser visual suscita così tante emozioni. Che tipo di paesaggi ci mostrerà la prossima stagione?Attendo con ansia la trasmissione!”.

Rie Takahashi, la doppiatrice di Emilia si è detta entusiasta di essere stati in grado di annunciare un sequel subito dopo la fine della trasmissione della terza stagione:

“Che ci crediate o no, questa è in realtà la prima volta che siamo stati in grado di farlo…! L’episodio finale potrebbe aver colpito duramente emotivamente, ma godiamoci questo annuncio di follow-up come ricompensa! VITTORIA!!!” Ha poi aggiunto: “E ancora una volta, grazie davvero, davvero tanto per aver sostenuto Re:Zero!”.

La terza stagione di Re:Zero disponibile su Crunchyroll

Basata sulle light novel di Tappei Nagatsuki, la terza stagione di Re:Zero ha debuttato lo scorso autunno su Crunchyroll, ed è composta in totale da 16 episodi. La prima parte si è conclusa con l’episodio 8 il 20 novembre 2024, mentre la seconda parte è iniziata il 5 febbraio e si è conclusa con l’episodio 16.

Di cosa tratterà la quarta stagione di Re:ZERO?

Con la battaglia a Priestella ormai terminata, Subaru e i suoi amici dovranno cercare di riportare indietro i nomi e i ricordi perduti. La storia continuerà dal volume 21 della serie di romanzi.