Record of Ragnarok: annunciata la terza stagione!

Record of Ragnarok tornerà ufficialmente con una terza stagione della serie anime televisiva. Concentrandosi su una battaglia tra gli dei e l’umanità, l’adattamento anime ha lanciato in precedenza due stagioni incentrate sui rappresentanti più forti dell’umanità che affrontano le divinità più potenti che governano sopra i cieli. E un annuncio sorprendente, svela a tutti i fan della serie una terza stagione in arrivo, il tutto accompagnato da un trailer visibile cliccando qui.

Nelle prime due stagioni, disponibili in streaming su Netflix, Record of Ragnarok ha introdotto divinità tra cui Zeus, Thor, Shiva, Poseidone, Loki e altri. Per quanto riguarda i rappresentanti dell’umanità, ci sono Adamo, al serial killer Jack lo Squartatore, Buddha e Lu Bu, per citarne alcuni. In preparazione all’arrivo della terza stagione, il picchiaduro anime ha già presentato il leggendario umano Qin Shi Huang e il signore degli inferi, Ade. Al momento non c’è una finestra di rilascio o una data di uscita precise.

Il comunicato stampa ufficiale della Warner Bros Japan recita come segue: “La serie manga di successo Record of Ragnarok, serializzata su Monthly Comic Zenon e che ha venduto oltre 18 milioni di copie, torna con la sua terza stagione anime! La seconda stagione dell’adattamento anime, pubblicata a gennaio 2023, è diventata un successo incredibile su Netflix, superando persino la prima stagione. Si è classificata nella Top 10 globale settimanale di Netflix in 84 paesi e si è aggiudicata il primo posto nella “Top 10 dei programmi TV di oggi” in 17 paesi“.

Il co-creatore di Record of Ragnarok, Shinya Umemura, ha condiviso il seguente annuncio riguardante il rinnovo dell’adattamento anime: “Sono più che grato per l’annuncio della terza stagione dell’anime, grazie mille! Non sarebbe potuto accadere senza il vostro supporto. Personalmente, non vedo l’ora di vedere come quella tecnica di Nikola Tesla prenderà vita sullo schermo! Spero che continuerete a supportare Record of Ragnarok!“.

Anche l’altro co-creatore del manga originale, Takumi Fukui, ha espresso il suo sincero ringraziamento a tutti i fan dopo l’annuncio della terza stagione dell’anime e provoca i fan dicendo “Come saranno animate quella tecnica e quella scena!? E che dire di quei guerrieri di ritorno e di quello che incontreremo di nuovo!? La battaglia tra dei e umanità entra in una nuova fase: non vedo l’ora di vederla!“.

Fonte – Comicbook