Rainbow Rowell torna sui Runaways insieme a Elena Casagrande

I Runaways tornano a giugno nella nuova serie a fumetti tie-in di ONE WORLD UNDER DOOM, realizzata dalla scrittrice Rainbow Rowell e dall’artista Elena Casagrande, Marvel Stormbreaker e vincitrice del premio Eisner.

Proprio quando pensavate che ne fossero usciti, ONE WORLD UNDER DOOM li riporta in scena! A giugno, il gruppo di disadattati più cool della Marvel torna in RUNAWAYS, una mini-serie limitata di cinque numeri firmata dalla pluripremiata scrittrice Rainbow Rowell e dall’artista superstar Elena Casagrande.

Questo nuovo capitolo della serie, collegato a ONE WORLD UNDER DOOM, prende il via quando il nuovo membro delle Runaways, un DOOMBOT riprogrammato, fa sì che la squadra diventi il bersaglio principale dell’IMPERATORE DESTINO!

L’imminente serie segna l’emozionante ritorno della Rowell ai personaggi. Durante la sua celebre run nel periodo 2017-2021, la Rowell ha spinto i RUNAWAYS in nuove e audaci direzioni, ha modificato le loro dinamiche e ha evoluto la loro eredità di figli ribelli di supercattivi. Ora, la Rowell sconvolge ancora una volta il loro status quo mettendoli nel mirino del più grande supercattivo che esista!

COSA SUCCEDE QUANDO SI SPEZZA UNA FAMIGLIA?

La migliore e più scapestrata famiglia d’elezione della Marvel ha visto giorni migliori. Nico Minoru ha perso la sua ragazza, il suo migliore amico e la sua magia. Con Karolina, Chase e Alex fuori dai giochi, Gert sta facendo del suo meglio per scuotere i rimanenti Runaways e farli smettere di agire con il pilota automatico. Ma quando il Dottor Destino tenta di reclamare uno di loro – Doombot! – è ora di iniziare a correre…

Rainbow Rowell ha condiviso il suo entusiasmo per il ritorno sui personaggi:

“Chiunque mi conosca sa che mi presenterò a qualsiasi festa a cui sono invitati i Runaways! Sono i miei preferiti di sempre e il mio amore più vero. Non vedo l’ora che i fan dei Runaways vedano l’interpretazione dei ragazzi da parte di Elena Casagrande – sono così belli – e che vedano le copertine senza tempo di Stephanie Hans.

Penso che abbiamo trovato un modo davvero interessante per inserire i Runaways nella storia di One World Under Doombot, pur rimanendo fedeli allo spirito indipendente della serie”.

RUNAWAYS ha sempre ospitato disegni di tendenza ed Elena Casagrande, nota per il suo lavoro vincitore dell’Eisner su BLACK WIDOW (2020), continuerà la tradizione di renderlo il libro di supereroi più elegante sugli scaffali:

“ Questa è la mia prima serie di squadra, e sono estremamente felice di lavorare su questi personaggi specifici. Spero di rimanere fedele all’estetica di Runaways, utilizzando il giusto mood per la sua peculiare narrazione. Ho conosciuto i Runaways grazie agli amici che ci hanno lavorato, da Stefano Caselli a Sara Pichelli, e mi è piaciuto vedere l’evoluzione del team. Sono entusiasta di portare il divertimento e la gioia dei Runaways ai loro fan!”