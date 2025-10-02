One Piece, il motivo della pausa improvvisa del manga e quando torna

Come rivelato nel corso degli ultimi giorni, One Piece, il manga creato da Eiichiro Oda, sarà fermo per una pausa improvvisa e non prevista.

Il capitolo 1162, pertanto, non sarà pubblicato all’interno del numero di Weekly Shonen Jump (6 ottobre), bensì la settimana successiva, ovvero il 14 ottobre.

In base alle informazioni emerse online da fonti accreditate, le motivazioni dietro la pausa improvvisa si rifanno alle condizioni di salute dell’autore, caduto in malattia e quindi impossibilitato al completamento del capitolo entro i tempi previsti.

Negli ultimi capitoli del manga di One Piece, la narrazione focalizzata su Elbaf è esplosa con rivelazioni e colpi di scena cruciali: è stato finalmente mostrato il volto di Rocks D. Xebec, mentre Imu è intervenuto direttamente nella battaglia, alzando la posta in gioco. Parallelamente sono emersi dettagli sul passato di Elbaf, con il re Harald e Loki al centro di intrecci politici e storici. Intanto Rufy, i giganti e i loro alleati preparano la difesa dell’isola contro le forze di Imu, con figure leggendarie come Dorry, Brogy, Jarul e Gaban pronte a combattere sino alla fine.

Scritto e illustrato da Eiichiro Oda, è pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) a partire dal 1997. In Italia la serie manga è edita da Star Comics.

Nel nostro Paese, i capitoli più recenti sono accessibili contemporaneamente alla pubblicazione giapponese tramite Manga PLUS.

Il manga ha ispirato un anime prodotto da Toei Animation, in onda senza interruzioni dal 1999. Attualmente l’anime sta adattando gli eventi dell’arco narrativo di Egghead. In Italia, i diritti di trasmissione appartengono a Mediaset, mentre la saga di Egghead è disponibile anche su Prime Video e Netflix.

La serie è inoltre fruibile legalmente con sottotitoli in italiano e un account premium tramite la piattaforma Crunchyroll.

Oltre all’anime, il franchise ha dato vita a videogiochi, merchandising, spin-off, film animati e a una serie live-action prodotta da Netflix, uscita il 31 agosto 2023. Una seconda stagione è attualmente in fase di realizzazione e uscirà il prossimo anno.