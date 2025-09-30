One Piece: il manga verso una pausa improvvisa?

Il manga di One Piece si trova nella sua saga finale dopo quasi trent’anni di serializzazione.

Le avventure di Monkey D. Rufy intrattengono e appassionano tutti i fan di ogni generazione fin dalla pubblicazione del primo capitolo e adesso Eiichiro Oda sta lavorando alla conclusione del lungo viaggio della ciurma dei Cappelli di Paglia.

Il mangaka è amato da tutti gli appassionati della serie per una serie di motivi e uno di questi è sicuramente la dedizione e la professionalità verso il suo lavoro.

Quello del mangaka è uno dei mestieri più impegnativi che ci siano e mantenere alto il livello di una serie come One Piece, su pubblicazione settimanale, non è scontato.

Tuttavia anche Eiichiro Oda è umano e infatti l’insider WSJ_manga ha recentemente condiviso un aggiornamento che potrebbe preoccupare i fan.

Infatti pare che One Piece sarà inaspettatamente assente sul numero 45 di Weekly Shonen Jump a causa di una pausa di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Nell’ultimo periodo Oda si è fermato più spesso di quanto abbia mai fatto in tutti gli anni di serializzazione del manga e il motivo non era sempre legato alla sua salute anche se l’ultima pausa ad esso correlato ha costretto Oda a fermarsi per quasi un mese.

Il mangaka, infatti, si era sottoposto a un intervento per risolvere un problema legato alla vista, recuperato in breve tempo.

Oda ha più volte condiviso che il suo stile di vita, così come i suoi ritmi di lavoro, sono molto pesanti e frenetici e questi lo hanno portato a diversi problemi fisici.

Questa pausa improvvisa, però, potrebbe anche essere legata anche alla supervisione della seconda stagione dell’adattamento live-action di One Piece.

Oda infatti, che Oda affianca la produzione della serie di Netflix come produttore esecutivo ha già dedicato del tempo alla prima stagione e lo stesso sta facendo per la seconda.

Dunque non sarebbe sbagliato ipotizzare un eventuale impegno di questo tipo per il mangaka, considerando che il periodo di uscita è previsto per il 2026.