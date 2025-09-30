News Anime

One Piece: arrivano in edicola i metal poster da collezione

Eleonora Masala 30/09/2025

Gli appassionati di One Piece hanno un nuovo tesoro da scoprire in edicola: la collezione esclusiva di 20 metal poster con effetti in rilievo 3D, disponibile solo con Tv Sorrisi e Canzoni.

Una collaborazione pensata per i fan della ciurma di Cappello di Paglia, che porta sulle pareti di casa un pezzo di avventura e di immaginario piratesco.

La raccolta si divide in due parti. Le prime dieci uscite sono dedicate alle iconiche locandine Wanted, quelle che per anni hanno fatto battere il cuore ai lettori e agli spettatori della saga, immortalando i pirati più amati con le loro famose taglie.

Dalla prima, che naturalmente non poteva che essere riservata a Monkey D. Luffy (26 settembre), fino a Jimbe (28 novembre), ogni settimana i collezionisti potranno aggiungere un nuovo volto alla serie.

A seguire, dal 5 dicembre, la collezione si arricchirà con altre dieci uscite dedicate alla saga di Egghead, uno degli archi narrativi più recenti e centrali dell’anime.

Anche qui, la selezione seguirà la ciurma completa, da Luffy fino a Jimbe, con uscita finale fissata per il 6 febbraio 2026.

Ogni poster è realizzato con rilievi speciali in 3D, una scelta che dona profondità e un effetto unico rispetto alle classiche stampe, trasformando le celebri immagini in vere e proprie opere da esposizione.

Lo slipcase metallico e il formato studiato appositamente per essere collezionato rendono questa iniziativa una chicca imperdibile per chi ama arricchire la propria libreria o decorare lo spazio personale con elementi legati al mondo di One Piece.

Con la tiratura limitata e il fascino senza tempo di una delle serie più amate al mondo, questi poster si candidano a diventare un must-have per tutti i fan.

Una collezione che non solo celebra i personaggi, ma porta con sé l’emozione di oltre venticinque anni di avventure tra i mari, pronta a conquistare vecchi e nuovi pirati.

