Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE – mostrati 6 minuti di gameplay e data d’uscita su PC

Il mondo di Solo Leveling è pronto a espandersi ancora. Durante l’ultimo aggiornamento ufficiale, Netmarble ha finalmente mostrato sei minuti di gameplay di Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE, il nuovo capitolo ispirato all’universo del famoso webtoon. Appena uscito, il video ha scatenato l’entusiasmo dei fan: azione a ritmo serrato, ambientazioni oscure e uno stile visivo che riporta subito alle stesse emozioni del manga originale.

Il gioco arriverà il 17 novembre 2025 su PC (Steam e Xbox PC), mentre per chi gioca su PlayStation 5 o Xbox Series X|S l’attesa durerà un po’ di più, fino al 2026. A differenza di Solo Leveling: ARISE, questo nuovo capitolo non sarà un semplice aggiornamento, ma un titolo completamente separato, costruito per offrire qualcosa di nuovo e più immersivo.

Come ha raccontato il produttore Kim Gwang Hoon sul sito ufficiale, l’obiettivo del team è dare ai giocatori un’esperienza più cinematografica, capace di far sentire davvero il percorso di crescita di Jinwoo passo dopo passo. Allo stesso tempo, Solo Leveling: ARISE continuerà a ricevere aggiornamenti, eventi e collaborazioni, mantenendo viva la community che lo sostiene fin dal lancio.

Nel trailer possiamo vedere Jinwoo affrontare ondate di mostri con mosse potenti e fluide, sfruttando abilità che sembrano ampliare ulteriormente il sistema di combattimento visto in ARISE. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora pazzesca e da una grafica davvero curata, che sembrano portare la saga a un livello ancora più alto.

Per chi magari non conosce la storia, Solo Leveling segue Sung Jinwoo, inizialmente il cacciatore più scarso di tutti, che dopo un’esperienza mortale in un dungeon scopre di poter “livellare” come in un videogioco, diventando ogni volta più forte. Un viaggio che da zero lo trasforma in una vera leggenda.

Con ARISE OVERDRIVE, quella leggenda è pronta a ripartire, e se queste prime immagini sono solo l’inizio, possiamo aspettarci qualcosa di davvero enorme.