Predator: Black, White & Blood, la nuova antologia 20th Century e Marvel

A maggio, i creatori di fumetti più famosi daranno vita a nuove emozionanti storie ambientate nell’universo di Predator in PREDATOR: BLACK, WHITE & BLOOD, l’ultimo capitolo della popolare linea antologica della Marvel, in cui i creatori superstar possono scatenare i personaggi più letali della cultura pop in storie scioccanti rappresentate esclusivamente in nero, bianco e rosso sangue!

Questo formato epico mette in luce le brutali imprese del cacciatore più temuto della galassia in PREDATOR: BLACK, WHITE & BLOOD! In quattro numeri intrisi di sangue, le uccisioni più feroci che le rotte spaziali abbiano mai visto sono portate in vita da alcuni dei talenti più interessanti del settore. Ambientate nell’universo espanso di Predator e con un’ampia varietà di Yautja in diverse località, queste avventure inedite sono una lettura imperdibile per i fan di Predator e dei fumetti!

Ecco cosa aspettarsi dal numero d’esordio:

Dalla folle immaginazione di Joe Kelly ( AMAZING SPIDER-MAN , DEADPOOL ) e dell’artista in ascesa Álvaro López ( CAPTAIN MARVEL , BEWARE THE PLANET OF THE APES ) arriva una nuova, straziante rivisitazione di Predator! Un giovane Predator che cerca di mettersi alla prova si aggira per la frontiera australiana, ma la sua caccia va a rotoli quando un incontro con un gruppo di umani di una colonia di detenuti cambia la traiettoria delle vite di tutti e porta i lettori in un viaggio mai visto prima nell’universo di Predator!

Lo scrittore Eliot Rahal fa il suo debutto alla Marvel Comics con l’artista Brian Level in una sanguinosa rivisitazione della leggenda arturiana che fonde l’orrore della tecnologia spaziale di Predator con il classico sword and sorcery!

La scrittrice Sarah Gailey (WHITE WIDOW) e l’artista Fran Galán (CARNAGE) mettono alla prova il codice d’onore degli Yautja in una storia di Predator infiltrati in una conferenza internazionale sull’industria delle armi!

La linea 20th Century Comics della Marvel si arricchisce così di una nuova antologia, mentre nei prossimi mesi esordirà la miniserie con lo scontro PREDATOR VS SPIDER-MAN e si concluderà l’epica ALIEN VS AVENGERS del prestigioso team composto da Jonathan Hickman ed Esad Ribic, così come la miniserie ALIEN: PARADISO che continua ad espandere l’universo narrativo dei due franchise di fantascienza.