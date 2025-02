Pokémon Day 2025: nuovo Pokémon Presents e eventi speciali

Il Pokemon Day 2025 si prepara a essere l’evento più importante dell’anno per tutti gli appassionati del franchise. The Pokémon Company International ha ufficialmente annunciato che il 27 febbraio 2025 si terrà la celebrazione annuale che commemora l’uscita dei primi videogiochi in Giappone, con un nuovo attesissimo Pokémon Presents come evento principale. Quest’anno le celebrazioni del Pokemon Day 2025 promettono novità rivoluzionarie per l’intero universo Pokémon.

Streaming: orari e canali ufficiali

Il momento clou del Pokemon Day 2025 sarà la presentazione Pokémon Presents, che verrà trasmessa in streaming il 27 febbraio alle ore 15:00 italiane. Gli appassionati potranno seguire l’evento sui canali ufficiali:

L’attesa è particolarmente alta, considerando che le precedenti edizioni hanno sempre portato rivelazioni significative per il franchise.

Eventi nelle Leghe ufficiali

Per rendere le celebrazioni di questa giornata ancora più coinvolgenti, le Leghe Pokémon di tutto il territorio organizzeranno eventi Play! Pokémon non competitivi. Questi incontri rappresentano un’occasione unica per gli appassionati di tutte le età, dai veterani ai nuovi allenatori, di riunirsi e condividere la propria passione. Durante gli eventi, i partecipanti potranno:

Ricevere la carta promozionale esclusiva del Pokémon Day 2025 dedicata a Sylveon (fino a esaurimento scorte)

Ottenere gratuitamente i mazzi dimostrativi di Pikachu-ex e Charizard-ex

Collezionare accessori esclusivi del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon

Acquisire le carte promozionali con le illustrazioni vincitrici del concorso GCC Pokémon 2024

Promozioni del Pokemon Day 2025 nei negozi specializzati

A partire dal 21 febbraio 2025, i fan potranno approfittare di una promozione speciale presso i negozi aderenti all’iniziativa. Effettuando un acquisto, riceveranno in omaggio le esclusive carte promozionali del concorso di illustrazioni del GCC Pokémon 2024, fino a esaurimento scorte. Per trovare il punto vendita più vicino, consultare il localizzatore negozi sul sito ufficiale.

Eevee protagonista delle celebrazioni

Quest’anno, The Pokémon Company ha deciso di rendere Eevee il protagonista del Pokemon Day 2025. Durante tutto il mese di febbraio 2025, gli allenatori potranno partecipare a iniziative speciali, esperienze dedicate e scoprire nuovi prodotti ispirati a questo amatissimo Pokémon e alle sue evoluzioni. La scelta non è casuale, considerando che Eevee rappresenta uno dei Pokémon più versatili e popolari nella storia del franchise.

Pokemon Day 2025: le novità dell’animazione

Il Pokemon Day 2025 porterà interessanti novità anche per quanto riguarda il settore dell’animazione. Netflix celebrerà l’evento rendendo disponibile l’intera prima stagione di “Orizzonti Pokémon”, permettendo ai fan di seguire le avventure di Liko e Roy in un’unica soluzione.

La concierge Pokémon: ritorno speciale

Dal 21 febbraio al 9 marzo 2025, gli appassionati potranno rivedere gratuitamente sul canale YouTube ufficiale di Pokémon tutti gli episodi de “La concierge Pokémon”, l’innovativa serie in stop motion che ha conquistato il pubblico. La serie, che segue le vicende di Haru e del suo fedele Psyduck presso il Resort Pokémon, sta già preparando nuovi episodi grazie alla collaborazione tra Netflix e dwarf studios.

Celebrazioni online

Gli allenatori sono invitati a unirsi alle celebrazioni online del Pokemon Day 2025 utilizzando l’hashtag #PokemonDay sui social media. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, è consigliabile seguire:

Il successo del brand

Dal suo debutto in Giappone nel 1996 fino al Pokemon Day 2025, il franchise Pokémon è diventato uno dei marchi più rispettati e di successo nell’industria dell’intrattenimento globale. The Pokémon Company International, affiliata all’azienda giapponese The Pokémon Company, gestisce la proprietà intellettuale al di fuori dell’Asia, occupandosi di brand management, licensing, marketing, del Gioco di Carte Collezionabili, dei cartoni animati e dell’home entertainment.

Conclusioni e come partecipare al Pokemon Day 2025

Non perdere l’evento principale, il Pokémon Presents del 27 febbraio alle 15:00! Per partecipare pienamente alle celebrazioni, ricorda di:

Seguire la diretta streaming sui canali ufficiali

Visitare le Leghe Pokémon per gli eventi dal vivo

Partecipare alle promozioni nei negozi specializzati

Condividere la tua esperienza sui social con #PokemonDay

Per maggiori informazioni sugli eventi e le iniziative del Pokemon Day 2025, visita:

Unisciti alle celebrazioni del Pokemon Day 2025 e preparati a scoprire le novità che plasmeranno il futuro del franchise!