Pokémon annuncia un nuovo speciale animato su Dragonite

Pokémon Horizons non sembra destinato a fermarsi presto, dato che le avventure di Liko e Roy contro gli Esploratori sono ancora nel vivo. Fortunatamente, la nuova serie non è l’unica che i fan possono seguire per scoprire le avventure che circondano i mostriciattoli tascabili. Infatti è stato annunciato un nuovo speciale che apparentemente non si concentrerà sulle battaglie dei Pokemon, ma su una delle più grandi creature della prima generazione. Il Pokemon Day di quest’anno ha una sorpresa speciale che si concentrerà su un Dragonite.

Il Pokémon Day, quest’anno, si svolgerà il 27 febbraio e significa che i fan sono a poche settimane di distanza dal vedere questo evento annuale. Per chi non conoscesse l’evento annuale, il Pokemon Day è una celebrazione dell’anniversario dei giochi originali Pokemon Red And Green che sono usciti nel 1996. Da quando è arrivato il primo Pokemon Day, il franchise ha sfruttato l’opportunità per condividere grandi annunci in tutto il mondo sui mostriciattoli tascabili. Anche con questo nuovo speciale di Dragonite in arrivo, il prossimo evento avrà sicuramente più annunci riguardanti il ​​franchise di Pokémon.

Il prossimo speciale anime avrà come protagonista una giovane ragazza di nome Hana che è ossessionata da un drago che consegna la posta e vola in giro per il mondo. Quando Hana si imbatte in una lettera senza indirizzo, si propone per trovare chi l’ha scritta. Dopo aver scoperto che la lettera è stata scritta da un giovane ragazzo di nome Rio, Hana cerca di trovare la soluzione migliore per consegnare questo pacco indirizzato al padre di Rio nel giorno del suo compleanno.

Il produttore dello speciale, Shuhei Hamasaki, ha espresso i seguenti pensieri riguardo al prossimo speciale di Dragonite: “Per commemorare il Pokémon Day, vi presentiamo Dragonite e il postino! Abbiamo realizzato questo video con la speranza che sia un video memorabile che rimarrà per sempre nel vostro cuore, in onore di tutto lo staff coinvolto con Pokémon e dei fan in tutto il mondo. Ci auguriamo che questo lavoro possa essere apprezzato da un’ampia gamma di persone, dai bambini che vanno pazzi per i Pokémon agli adulti che ci hanno già giocato. Godiamoci il 29° anniversario del franchise con i personaggi principali Hana e Dragonite!!”

La Comix Wave Films si è costruita una reputazione producendo alcuni dei più grandi film per il medium. Dal 2016, la casa di produzione ha lavorato con il leggendario regista Makoto Shinkai per creare successi acclamati dalla critica come Your Name, Weathering With You e Suzume. Considerando i lavori che abbiamo visto produrre in passato dalla Comix Wave, dare un’occhiata alla loro interpretazione di Dragonite e del mondo dei Pokémon sarà un’esperienza da non perdere.

Fonte – Comicbook