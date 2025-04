Pippo nei panni di Spider-Man nel prossimo mash-up Marvel-Disney

I mondi Disney e Marvel si scontrano di nuovo a luglio in nel nuovo What If Marvel & Disney: E se Pippo diventasse Spider-Man?

MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? GOOFY BECAME SPIDER-MAN, il nuovo one-shot Marvel Comics che reimmagina le classiche storie Marvel con Topolino e i suoi amici, arriva a luglio! Dopo storie come MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD DUCK BECAME IRON MAN, in uscita il mese prossimo., è il turno di Pippo che diventa il supereroe più iconico della Marvel.

L’avventura sarà scritta e disegnata da un team di celebri creatori di fumetti Disney, gli scrittori Riccardo Secchi e Steve Behling e il disegnatore Francesco D’Ippolito, che usando Pippo come protagonista hanno dato una svolta esilarante e inaspettata all’innovativa prima apparizione di Spider-Man in AMAZING FANTASY (1962) #15 di Stan Lee e Steve Ditko. Morso da un ragno radioattivo, il simpatico amico di Topolino imparerà a conoscere i grandi poteri e le grandi responsabilità mentre volteggia nei cieli come l’amichevole SPIDER-GOOFY di quartiere!

Marvel recently announced a new one-shot called What If…? Goofy became Spider-Man, what are the odds of Pete Venom? pic.twitter.com/3720MXtYY9 — TheVenomSite (@thevenomsite) March 24, 2025

GOSH, DA UN GRANDE POTERE DERIVIANO GRANDI RESPONABILITÀ!

Pippo diventa lo STUPEFACENTE SPIDER-MAN in questa storia che vi farà sicuramente dire “GAWRSH!”. Pippo Parker deve imparare l’ultima lezione di responsabilità per salvare il suo amato zio Ben. E aspettate di vedere cosa fa ai Bassotti! Ah-hyuck!