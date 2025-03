Paperino spicca il volo come Iron Man nel nuovo What If…? Marvel/Disney

Dalla riunione degli Eroi più potenti della Terra (in cui però il ruolo di Iron Man è toccato a Topolino e non a Paperino) al fatidico viaggio nello spazio come Prima Famiglia Marvel, Topolino e la sua banda hanno dato un tocco personale alle storie fondanti della Marvel nell’ultimo anno negli one-shot di successo di DISNEY & MARVEL WHAT IF…?. Il divertimento continuerà a maggio, quando Paperino spiccherà il volo nei panni dell’invincibile Iron Man in MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD DUCK BECAME IRON MAN.

Ispirato alla prima apparizione di Iron Man in TALES OF SUSPENSE (1959) #39 di Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby, MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD DUCK BECAME IRON MAN vede un team di acclamati creatori di fumetti Disney – gli sceneggiatori Luca Barbieri e Steve Behling e il disegnatore Donald Soffritti – dare una svolta eccentrica alla rivoluzionaria storia delle origini di Tony Stark.

Ricco di tutti i guai e gli imprevisti che i fan si aspettano da un’avventura di Paperino, questo one-shot mette in luce un lato inedito del papero più famoso del mondo: Paperino usa il suo geniale intelletto per diventare un vendicatore corazzato, Iron Man!

DA VOLATILE A TESTA DI LATTA!

Paperino si ritrova nelle grinfie dei Bassotti, costretto a costruire una macchina progettata per penetrare nel deposito di denaro di Zio Paperone! Paperino ha altri piani e costruisce l’armatura definitiva! Riuscirà l’impavido volatile a sventare i piani dei Bassotti e ad arrivare al suo appuntamento con Paperina?

Con questa “incursione” nei panni di Iron Man, Paperino si conferma il personaggio preferito per i mash-up tra i personaggi Marvel e quelli Disney: dopo aver inaugurato la linea nei panni di Wolverine ha vestito anche i panni di Thor nel secondo one-shot, ruolo che ricopre anche nella versione disneyana degli Avengers, mentre nei “Fantastici Quattro impersona uniirascibile Cosa.