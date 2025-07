Il manga di One Piece è momentaneamente in pausa ma l' ultimo capitolo pubblicato ha scaturito molti spunti da approfondire, soprattutto in merito al nuovo tragico personaggio della serie. Seguendo uno schema consolidato nella serie, One Piece ha dato il via al primo grande flashback dell' Arco di Elbaf e il personaggio in questione è Loki. Fin [' ]