Pokécology: in arrivo l’enciclopedia che esplora il mondo dei Pokémon dal punto di vista scientifico

Il mondo dei Pokémon si arricchisce di un nuovo, affascinante progetto editoriale: si intitola Pokécology ed è una vera e propria enciclopedia ecologica dedicata a oltre 1.000 specie di Pokémon. A differenza dei tradizionali Pokédex o manuali per allenatori, questo volume si propone di analizzare le creature tascabili attraverso una lente scientifica, esaminando habitat, comportamenti, adattamenti evolutivi, abitudini alimentari e caratteristiche fisiche.

Un progetto con basi scientifiche

Alla guida dell’analisi ecologica troviamo Yoshinari Yonehara, dottore in agraria e oggi impiegato presso The Pokémon Company. La sua esperienza nel campo dell’ecologia e delle scienze naturali contribuisce a rendere Pokécology qualcosa di unico: non solo un libro per i fan, ma anche un’opera di divulgazione capace di coinvolgere chi è interessato alla natura e alla zoologia. I Pokémon vengono trattati come se fossero veri animali, inseriti in un ecosistema coerente con quello del mondo immaginario che li ospita.

Illustrazioni inedite per un approccio realistico

Il volume sarà arricchito da illustrazioni a colori inedite curate da Chihiro Kinoshita, illustratrice conosciuta per il suo lavoro su libri scientifici dedicati agli animali. Il suo stile realistico e delicato si presta perfettamente alla visione del progetto, rendendo ogni Pokémon non solo riconoscibile, ma anche più “credibile” come essere vivente.

Un’enciclopedia per fan e curiosi

Pokécology si definisce come “un’esplorazione scientifica dell’ecologia dei Pokémon”, ma è molto più di questo: è un ponte tra il mondo del gioco e quello reale, capace di stimolare la curiosità verso la natura anche nei più giovani. Un’occasione per guardare i Pokémon con occhi nuovi, non solo come compagni d’avventura, ma come parte di un mondo immaginario complesso, vivo, quasi tangibile.