Oshi no Ko: trailer, visual e data d’uscita della terza stagione

Grandi novità per i fan di Oshi no Ko. La terza stagione dell’anime più discusso degli ultimi anni ha finalmente una data d’uscita, una nuova visual e un trailer che ha già acceso l’hype di tutta la community. L’appuntamento è fissato per il 14 gennaio 2026, quando la serie tornerà ufficialmente in streaming su Crunchyroll.

Oltre al trailer principale, sono stati pubblicati anche diversi character visual dedicati ai protagonisti, ognuno accompagnato da una frase simbolica che lascia intravedere le emozioni e i conflitti che ci aspettano nei nuovi episodi. A completare gli annunci, è arrivata anche la conferma dell’ending, intitolata “Serenade” e interpretata da Natori.

La nuova stagione riprende circa sei mesi dopo il successo di “POP IN 2” delle B-Komachi. Le cose sembrano andare per il meglio, ma in realtà i cambiamenti sono profondi: Kana appare più distante e malinconica, mentre Ruby sembra ormai determinata a scoprire tutta la verità dietro la morte di Ai e Goro. Preparatevi, perché il tono della storia si farà ancora più intenso e introspettivo.

Per chi si fosse avvicinato da poco all’opera, Oshi no Ko nasce dal manga di Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) e Mengo Yokoyari (Scum’s Wish), una combinazione perfetta di satira, mistero e dramma ambientata nel mondo dello spettacolo. La storia segue Goro, un ginecologo e grande fan della pop star Ai, la cui vita prende una piega completamente inaspettata dopo un incontro che sfida ogni logica. In Italia, il manga è edito da Edizioni BD, sotto l’etichetta J-Pop Manga.

Con il nuovo trailer, Oshi no Ko si prepara a riportarci nel dietro le quinte dell’industria dell’intrattenimento giapponese, dove fama e inganno camminano sempre insieme. L’attesa è quasi finita, e qualcosa ci dice che questa terza stagione farà davvero parlare di sé. Dopo tutto, ogni luce dei riflettori nasconde sempre un’ombra, e questa volta sembra più vicina che mai.