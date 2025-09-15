Oshi no Ko: la terza stagione arriva a gennaio 2026

È ufficiale: Oshi no Ko tornerà a breve: la terza stagione dell’anime debutta ufficialmente a gennaio 2026.

Con la notizia sono usciti anche un teaser trailer e una nuova visual, che hanno già fatto parlare tantissimo i fan.

Alla guida del progetto c’è di nuovo lo studio Doga Kobo, con lo stesso team creativo delle stagioni precedenti: Hiramaki alla regia, Tanaka alla sceneggiatura e Hirayama al design dei personaggi.

Insomma, la squadra che ha reso speciale Oshi no Ko è tutta confermata.

Il manga originale di Aka Akasaka, illustrato da Mengo Yokoyari, ha conquistato i lettori in fretta, e l’anime ha fatto il resto trasformando Oshi no Ko in un vero fenomeno globale.

Già al suo debutto aveva battuto record su HIDIVE, registrando il lancio più seguito di sempre sulla piattaforma. Il segreto del suo successo?

Una storia che mescola l’incanto del palcoscenico con le ombre e le contraddizioni del dietro le quinte, riuscendo a coinvolgere sia gli amanti del dramma psicologico sia chi cerca un racconto intenso e imprevedibile.

Per chi non conosce ancora la trama, Oshi no Ko parte con una premessa sorprendente: Gorou Amemiya, un giovane medico di campagna, si ritrova a occuparsi della nascita segreta dei figli di Ai Hoshino, idol amatissima dal pubblico.

La vicenda prende però una svolta tragica: Gorou viene ucciso da uno stalker della cantante, ma si reincarna proprio come uno dei bambini di Ai, Aquamarine Hoshino.

Da qui inizia un viaggio che esplora il mondo dello spettacolo con i suoi riflettori scintillanti, ma anche con la crudeltà nascosta dietro la fama.

Con la terza stagione alle porte, l’attesa è altissima. Cosa riserverà il futuro ad Aqua e agli altri protagonisti? Non resta che attendere gennaio per scoprirlo.

Quel che è certo è che la nuova stagione terrà incollati allo schermo tutti coloro che hanno amato le vicende raccontate finora.