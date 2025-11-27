One-Punch Man 3 scivola tra i peggiori su myanimelist: un crollo difficile da ignorare

One-Punch Man, un titolo che per anni è stato sinonimo di qualità, animazione esplosiva e comicità pungente, sta vivendo uno dei momenti più critici della sua storia. La terza stagione dell’anime è infatti entrata ufficialmente nella lista dei peggiori 50 anime nella categoria “Top TV Series” su MyAnimeList, con una media di 4.8/10 e una posizione attorno al rank 5130. Un dato che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile per un franchise amato e celebrato come questo.

La delusione dei fan non è arrivata all’improvviso, ma è il risultato di settimane di critiche legate al comparto tecnico, alle animazioni considerate troppo povere e a una gestione narrativa ritenuta poco incisiva rispetto alle stagioni precedenti. L’esordio della terza stagione era stato accolto con entusiasmo: dopo anni di attesa, il ritorno di Saitama sembrava destinato a riaccendere l’hype globale. Invece, episodio dopo episodio, il malcontento è cresciuto, fino a trasformarsi in una vera e propria ondata negativa.

Molti spettatori hanno espresso disappunto nei voti e nei commenti, e quello che un tempo era uno degli anime più discussi in chiave positiva è oggi protagonista di un dibattito acceso, spesso amaro. Ciò che colpisce non è solo il punteggio basso, ma il fatto che One-Punch Man si ritrovi in una posizione così distante dalla vetta della classifica, quasi irriconoscibile rispetto ai giorni d’oro della prima stagione.

Eppure, tra critiche, meme e discussioni infuocate, rimane una domanda che divide il pubblico: questa stagione merita davvero un giudizio così duro? Alcuni sostengono che siano necessari più episodi per un quadro completo, altri continuano a sperare in una ripresa tecnica e narrativa nei prossimi capitoli.

Una cosa, però, è certa: One-Punch Man 3 ha ancora l’occasione, anche minima, di risalire. Il tempo e le prossime puntate decideranno se questo crollo resterà una macchia permanente o se potremo un giorno parlare di una rinascita, proprio nello stile che la serie stessa ci ha insegnato a conoscere.