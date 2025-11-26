One-Punch Man 3: caos, critiche ed esperimenti dietro le quinte. Cosa sta succedendo davvero?

One-Punch Man è tornato, ma invece dell’esplosione di hype che molti si aspettavano, la terza stagione sta vivendo una tempesta tutt’altro che semplice. Critiche, voti bassissimi, discussioni infinite sui social: è raro vedere un titolo così amato finire sotto una lente così severa. Eppure, secondo il produttore Chinatsu Matsui, dietro a questa stagione c’è molto più di quanto stiamo percependo come pubblico.

Matsui ha raccontato che il team sta sperimentando approcci diversi alla produzione, soprattutto per gestire le scene d’azione più complesse, un aspetto che, in una serie come One-Punch Man, fa inevitabilmente la differenza. A detta sua, episodi come il 5 e soprattutto il prossimo 9 mostreranno un’intensità maggiore, frutto proprio di questi test e tentativi. Non tutti però sono convinti: animatori e membri dello staff, come Vann Oba, hanno confermato che nonostante gli sforzi, i limiti di tempo, budget e personale stanno pesando in modo significativo.

E quando un anime così atteso fatica a stare al passo con le aspettative, l’effetto domino è inevitabile. Dopo sei anni di attesa per il ritorno di Saitama, molti fan sono passati dalla pazienza alla frustrazione, arrivando perfino a chiedere il ritorno di Madhouse, ipotesi che purtroppo sappiamo essere solo fantafiction.

A complicare tutto, si è aggiunta la voce dell’animatore veterano Takashi Hashimoto, che ha risposto direttamente alla valanga di insulti e paragoni negativi. Le sue parole sono state dure ma sincere: la pressione costante può spezzare chi lavora alla serie. “Più ci attaccate, più lo staff sparirà”, ha dichiarato, ricordando che dietro ogni frame ci sono persone, non macchine.

Il futuro della stagione resta un punto interrogativo, ma una cosa è chiara: tra passione, tensioni interne e speranze di riscatto, One-Punch Man 3 sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua storia. E il prossimo episodio potrebbe essere davvero decisivo.