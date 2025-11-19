One-Punch Man 3×06 crolla a 3,0 su IMDb: il malcontento dei fan cresce

Il sesto episodio della terza stagione di One-Punch Man ha ottenuto attualmente un punteggio di 3,0 su 10 su IMDb, diventando il più basso dell’intera serie e uno dei voti peggiori tra tutti gli anime stagionali usciti quest’anno. Un dato che non sorprende più di tanto chi sta seguendo questa nuova stagione, perché le critiche erano già forti fin dai primi episodi.

Navigando tra i commenti su IMDb, il malcontento è chiarissimo: molti fan parlano di problemi di animazione evidenti, di un ritmo confuso e di scelte narrative che non riescono a dare peso ai momenti più importanti della storia. Ciò crea un contrasto enorme con il manga, dove il tratto di Yusuke Murata viene celebrato come uno dei migliori del settore. Per chi conosce la qualità delle sue tavole, vedere un adattamento così sotto tono è inevitabilmente frustrante.

L’episodio 6 sembra essere diventato il simbolo di una stagione che non riesce a decollare. Non è una semplice “caduta di qualità” momentanea: i voti e le recensioni mostrano un trend costante di delusione. Molti spettatori parlano di animazioni rigide, espressive al minimo e lontane anni luce dall’impatto visivo che un titolo come One-Punch Man dovrebbe garantire. A questo si aggiunge una narrazione che procede in modo poco fluido, al punto che diverse scene risultano meno incisive rispetto alla loro versione cartacea.

Il voto di 3,0/10 non è quindi un caso isolato, ma il punto più basso di un percorso che sta scivolando episodio dopo episodio. Tantissimi fan speravano in un ritorno all’intensità della prima stagione, o almeno in un adattamento in grado di reggere il confronto con l’opera di Murata, ma al momento sembra che la terza stagione stia viaggiando in direzione opposta.

Resta da capire come verranno accolti i prossimi episodi e se ci sarà un cambio di passo, ma al momento il sentimento generale è uno: questa stagione sta deludendo, e il voto record in negativo dell’episodio 6 ne è la prova più evidente.