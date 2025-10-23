One Piece torna su Netflix con un nuovo doppiaggio e una versione rimasterizzata in HD

Grande notizia per i fan di One Piece: Netflix ha confermato l’arrivo sulla piattaforma dei primi 61 episodi dell’anime, completamente rimasterizzati in HD e con un nuovo doppiaggio italiano.

Questa volta la serie si potrà vedere anche in formato widescreen 16:9, così da godersi le avventure di Luffy e della sua ciurma con immagini più nitide e moderne.

Appena annunciata la notizia, la community è letteralmente impazzita: rivedere l’East Blue con una qualità così alta era qualcosa che in molti aspettavano da anni.

La rimasterizzazione coprirà l’intera prima saga, quella che segna l’inizio del viaggio del futuro Re dei Pirati e introduce alcuni dei personaggi più iconici della serie.

E come se non bastasse, ci sarà anche un nuovo cast di doppiatori: Renato Novara sarà la voce di Monkey D. Luffy, raccogliendo un’eredità importante e dando il via a una nuova fase per l’anime in Italia. Un cambiamento importante, ma che segna anche un nuovo inizio per la serie in Italia.

La pubblicazione sarà divisa in tre uscite mensili:

• 15 novembre 2025: episodi da 1 a 16

• 15 dicembre 2025: episodi da 17 a 31

• 15 gennaio 2026: episodi da 32 a 61

Più che un semplice restyling tecnico, questa riedizione è una vera occasione per far scoprire One Piece a chi non l’ha mai visto dall’inizio.

Con oltre mille episodi già usciti, tornare ai primi passi della ciurma con un aspetto completamente rinnovato ha quasi un valore affettivo. È come rivivere un vecchio ricordo, ma con occhi nuovi, e per tanti fan è il modo perfetto per risalpare ancora una volta verso la Rotta Maggiore.

L’annuncio arriva in un momento d’oro per il brand, dopo il successo della serie live action e l’attesa per i nuovi archi narrativi dell’anime principale.

Insomma, che siate veterani o nuovi fan, questo è il momento perfetto per salpare di nuovo con la ciurma di Cappello di Paglia.