One Piece arriva la carta igienica con i suoi villain più odiati

Sì, avete letto bene. Dopo action figure, collezionabili e collaborazioni di ogni tipo, One Piece sorprende tutti con un prodotto che nessuno si aspettava: una carta igienica dedicata ai cattivi della serie. L’iniziativa arriva direttamente dal nuovo “ONE PIECE BASE SHOP” di Shinjuku, Tokyo, un negozio interamente dedicato al mondo creato da Eiichiro Oda.

Ogni rotolo, venduto al prezzo di 550 yen, mostra le facce e le scene dei villain più iconici della saga. Ci sono Spandam, Saint Charlos, Kurozumi Orochi, Alvida, Kaido e Big Mom, insomma, tutti quei personaggi che i fan hanno amato e odiato nel corso degli anni. E sì, potete davvero “usarli” come preferite.

La carta è realizzata in materiale riciclato a doppio strato, lunga 30 metri e larga 114 mm. Non solo un gadget bizzarro, ma anche un piccolo oggetto da collezione, perfetto per chi vuole portare il mondo di One Piece anche nei dettagli più assurdi della vita quotidiana.

Il prodotto sarà disponibile a partire dal 5 dicembre 2025, giorno dell’apertura ufficiale del nuovo One Piece Base Shop, che promette di essere una vera e propria tappa obbligatoria per i fan. Il negozio offrirà oltre 800 articoli esclusivi, attività interattive e allestimenti a tema. Per entrare nei primi giorni, sarà necessario partecipare a una lotteria tramite l’app ufficiale, così da gestire l’afflusso di visitatori.

Tra gadget da collezione, merchandising esclusivo e un pizzico di ironia, One Piece dimostra ancora una volta di saper sorprendere. Questa trovata dimostra quanto il brand sappia giocare con la propria popolarità, trasformando anche un semplice rotolo di carta igienica in un oggetto irresistibile per i fan più fedeli.

Insomma, se avete sempre sognato di “fare giustizia” contro i villain dell’anime, presto potrete farlo davvero, e con stile. Un’idea stramba ma assolutamente in linea con lo spirito di One Piece, capace di mescolare ironia, creatività e amore per i suoi fan come solo Oda e il suo mondo sanno fare.