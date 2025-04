One Piece: svelato un trailer epico per l’episodio 1123 dell’arco di Egghead

L’anime di One Piece è finalmente più pronto che mai a fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo questo fine settimana, ponendo fine alla pausa di sei mesi. Per quanto fantastica sia stata la rimasterizzazione dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce, i fan hanno solo aspettato il ritorno della serie principale, e l’eccitazione è comprensibilmente alle stelle, soprattutto con l’anime che torna con la seconda parte dell’arco di Egghead con due episodi invece di uno. One Piece ha rivelato un altro trailer per l’episodio 1123, permettendo ai fan di dare un’altra occhiata all’episodio che segnerà il ritorno dell’anime. Di seguito è possibile guardarlo:

Con solo una manciata di giorni rimasti fino al fatidico giorno del ritorno, l’account YouTube giapponese ufficiale di One Piece ha condiviso l’anteprima dell’episodio 1123, intitolato “The World is in Shock: The Straw Hat Barricade Incident” (“Il mondo trema! L’incidente della presa dell’ostaggio dei Cappello di Paglia“. Come rivelato all’AnimeJapan 2025, l’episodio 1123 uscirà sabato 5 aprile, mentre l’episodio 1124 andrà in onda il giorno successivo. Entrambi gli episodi saranno trasmessi in simulcast su Crunchyroll insieme a uno speciale riassunto di 83 minuti della prima parte dell’arco di Egghead.

Come suggerisce il titolo dell’episodio, l’episodio 1123 di One Piece tornerà finalmente alla trama principale di Egghead, dove presto tutto subirà una trasformazione importante che porterà ad un evento di grande importanza che sconvolgerà il mondo. L’anteprima dell’episodio inizia con una splendida vista panoramica dell’Isola di Egghead circondata da navi della Marina, con Saint Saturn, l’ammiraglio Kizaru e il viceammiraglio Doll che fanno alcune apparizioni provocatorie. York, che è sorprendentemente il traditore di Egghead come visto nell’episodio 1111 prima che l’anime passasse alle trame secondarie di Kid, Koby, Buggy e Sabo.

Senza fare troppi spoiler, l’episodio 1123 ha sicuramente in serbo delle grandi sorprese e i fan devono prepararsi per il viaggio poiché la seconda parte dell’arco di Egghead ha di tutto, da emozionanti incontri e strazianti retroscena a sconvolgenti rivelazioni da non perdere. Fedeli alla sua promessa iniziale, i trailer e l’ultima anteprima dell’episodio dimostrano che l’anime di One Piece ha effettivamente mantenuto la stessa qualità di animazione, se non addirittura migliorata ulteriormente, dando più valore alla lunga attesa. Ricordiamo che l’episodio 1123 sarà disponibile sia su Crunchyroll che su Netflix.