One Piece: svelata l’origine dei Pacifista

L’arco sul flashback di Kuma dell’anime di One Piece si sta concentrando interamente su Kuma che affronta la malattia incurabile da cui è affetta Bonney. Dopo aver setacciato ogni angolo del pianeta, l’episodio 1133 di One Piece vede Kuma puntare dritto su Vegapunk, portando finalmente alla luce il geniale scienziato e con esso le origini dell’esercito di cloni del Governo Mondiale.

L’episodio 1133 di One Piece mostra Dragon raccomandare a Kuma di consultare Vegapunk per trovare una cura alla misteriosa malattia di Bonney. E si rivela la persona giusta dato che lo scienziato diagnostica la malattia di Bonney e gli conferma di poterla curare. Tuttavia, dopo aver scoperto che nelle vene di Kuma scorre il sangue dei Bucanieri, Vegapunk gli suggerisce di pagare le cure di Bonney permettendogli di creare cloni a sua immagine e somiglianza attraverso il suo DNA. Kuma accetta senza pensarci due volte, nonostante sia contrario alla creazione di armi, affermando di essere semplicemente un pacifista. Questa sua affermazione colpisce Vegapunk che decide di chiamare i suoi cloni Pacifista.

Kuma è da tempo uno dei personaggi più intriganti della serie, fin dalla sua introduzione come uno dei membri della Flotta dei Sette. Ci sono state molte domande persistenti su questo personaggio e sul Pacifista modellato su di lui, e il flashback sul suo passato sta finalmente rivelando tutto. Nell’episodio 1133, Vegapunk decide di implementare alla sua creazione bellica la capacità di sparare raggi laser.

Anche l’ultimo episodio si conclude con una nota piuttosto inquietante, poiché si scopre che Saturn sta ascoltando segretamente la conversazione tra Kuma e Vegapunk e i suoi piani sono apparentemente molto diversi e più nefasti per Kuma. I Pacifista siano stati chiamati così perché Kuma sperava che un giorno avrebbero salvato vite, ma il Governo Mondiale non solo ha trasformato la creazione di Vegapunk in un’arma di distruzione, ma lo stesso ha fatto con Kuma. E mentre le cose migliorano per Bonney, lo stesso non si può dire di Kuma, e a giudicare dal crescente coinvolgimento di Saturn, i prossimi episodi di One Piece saranno ancora più tragici.