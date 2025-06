One Piece: in quale episodio si concluderà la storia del passato di Kuma?

L’anime di One Piece sta proseguendo con l’arco narrativo di Egghead e attualmente il flashback sulla storia di Kuma ha messo in standby tutto il resto. Nello specifico l’Ammiraglio Kizaru è arrivato sull’isola con un centinaio di navi della Marina per uccidere Vegapunk e catturare una ciurma di Yonko, ma Rufy e gli altri sono riusciti ad avere la meglio. Se non fosse stato per l’intervento di Saturn, uno dei Cinque Astri, sarebbero riusciti a dirigersi verso Elbaf, la Terra dei Giganti.

Dopo l’arrivo di Saturn a Egghead, Bonney non riesce a mantenere la calma e si precipita all’attacco. Tuttavia l’avversario è troppo forte per lei e Saturn è pronto a sbarazzarsi di Bonney con una mano sola. In una situazione così terribile, Bonney ricorda suo padre e le sofferenze che ha dovuto affrontare per tutta la vita. Da qui parte il flashback di Kuma, dalla sua nascita fino al momento che lo ha portato a stringere un patto con Vegapunk per salvare Bonney. Ora che l’anime è sempre più vicino alla verità sulla sua tragedia, concluderà presto il flaschback e tornerà allo scontro sul campo di battaglia.

L’anime di One Piece sta attualmente adattando un capitolo per episodio, aggiungendo anche alcune scene filler per mantenere il ritmo. Il flashback in questione è iniziato con l’episodio 1129, che adatta il capitolo 1095 del manga. Se l’anime manterrà lo stesso ritmo, l’episodio 1136 adatterà il capitolo 1102, che concluderà il flashback. La battaglia a Egghead continuerà nell’episodio 1137, dove si scoprirà finalmente cosa accadrà a Bonney dopo l’arrivo di Saturn.

L’anime ha rivelato il motivo per cui Kuma ha incontrato Vegapunk, non si conoscono le dinamiche che hanno portato lo scienziato a cancellare l’umanità di Kuma. Vegapunk era certamente interessato alla linea di sangue di Kuma, ma non è mai stato così crudele da indurre qualcuno a un destino così brutale, soprattutto un uomo che ha una figlia di cui prendersi cura. Kuma voleva solo studiare il sangue di Kuma e modellare il suo esercito di cyborg a sua immagine. Tuttavia, il Kuma del presente è stato trasformato in un Pacifista e l’anime sta svelando gradualmente cosa o chi lo ha portato a diventare una marionetta senza cervello.