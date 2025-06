One Piece: l’anime rivela l’identità della madre di Bonney

L’anime di One Piece ha dato il via all’arco del passato di Kuma e l’ultimo episodio della serie ha svelato l’identità della madre di Jewelry Bonney. Kuma ha vissuto una vita molto dura, dalla sua infanzia fino al giorno in cui ha deciso di lasciarsi trasformare in un’arma del Governo Mondiale. Lo scopo del flashback non è solo raccontare la storia di Kuma, ma anche il legame misterioso tra lui e sua figlia, Bonney.

Gli ultimi episodi dell’anime di One Piece hanno mostrato come Kuma sia riuscito a fuggire dalla schiavitù in giovanissima età. E proprio in questa fase della sua vita, stringe un legame con Ginny, una giovane schiava riuscita a fuggire durante l’incidente di God Valley. Lei e Kuma sono molto uniti e vivono finalmente giorni decisamente migliori, ma anche questi sono destinati a finire.

L’episodio 1131 di One Piece riporta gli spettatori diversi anni dopo il ritorno di Ginny e Kuma alla sua chiesa di origine. Si scopre infatti che Kuma è diventato pastore della chiesa di famiglia e attraverso il suo potere allevia il dolore degli anziani del villaggio oppressi da un re tirannico. Kuma accetta tutto con gioia e dedizione e Ginny si mostra molto protettiva nei suoi confronti dato che si carica del dolore di tutti.

Con il passare degli anni, è chiaro che i due provano dei sentimenti l’uno per l’altra. Ginny fa persino la proposta a Kuma e vuole che i due si sposino. Kuma, tuttavia, rifiuta subito perché non vuole diffondere il suo sangue di Bucanieri e sottoporre Ginny alla terribile esperienza che la sua famiglia ha affrontato. Tuttavia, Ginny è furiosa perché disposta ad accettare qualsiasi cosa pur di trascorrere la sua vita insieme alla persona che ama.

Nonostante non ci sia un momento che lo espliciti chiaramente, si scopre che Ginny è la madre di Bonney. Non solo il colore dei capelli è lo stesso, ma entrambe manifestano tratti caratteriali molto simili, come il modo vorace di mangiare. Improvvisamente, però, Ginny scompare in circostanze misteriose e torna solo per affidare a Kuma sua figlia.

Attraverso i ricordi del passato di Kuma, si capisce che lui e Bonney sono sempre stati insieme senza Ginny, che probabilmente perderà la vita quando Bonney è ancora molto piccola. Il legame tra Kuma e Bonney dev’essere diventato ancora più forte dopo la scomparsa di sua madre, e questo rende la sua successiva trasformazione in un Pacifista ancora più straziante.