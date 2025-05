One Piece svela i nuovi eyechatches per l’arco del flashback di Kuma

L’episodio 1129 di One Piece ha dato il via all’attesissimo flashback di Kuma, che rappresenterà la parte più tragica dell’arco dell’incidente di Egghead. Kuma ha debuttato in One Piece nell’arco di Thriller Bark e fin da subito ha mostrato una discordanza tra le sue azioni e la bandiera che rappresentava. Successivamente appare nell’arco dell’Arcipelago Sabaody dove separa la Ciurma di Cappello di Paglia in modo da trarli in salvo da una sconfitta certa contro l’Ammiraglio Kizaru. Sebbene Kuma sia un membro dell’Esercito Rivoluzionario, questo non spiega ancora fino a che punto si sia spinto per salvare i Pirati di Cappello di Paglia e persino la Thousand Sunny.

Sono ancora molte le domande senza risposta, ma finalmente l’arco di Egghead scioglierà ogni dubbio. La storia inizia con la nascita di Kuma e la tragedia che ha colpito la sua famiglia e l’episodio 1129 ha introdotto due nuovi e adorabili eyecatches che racchiudono il rapporto padre-figlia di Kuma e Bonney.

Un eyecatch è un breve segmento utilizzato per la transizione tra una serie e le sue pause pubblicitarie. Proprio come la maggior parte degli anime, One Piece è una serie televisiva trasmessa sia sulle reti giapponesi che sulle piattaforme di streaming per i fan di tutto il mondo. Gli eyecatch della serie includono spesso i membri della ciurma protagonista, ma questa volta si concentrano su Kuma e Bonney e di seguito è possibile dare un’occhiata:

Come si può vedere nella prima sequenza Bonney cerca Kuma e corre tra le sue braccia mentre nella seconda, Kuma mette la pizza sul tavolo da pranzo mentre Bonney gioca. Questi eyecatches mettono in mostra i giorni felici che i due personaggi hanno trascorso insieme. Toei vuole porre molta enfasi su questi personaggi, considerando quanto siano cruciali per questo arco narrativo. Infatti l’opening si concentra più su Bonney che sui Cappelli di Paglia, mentre l’ending è solo dedicata a Bonney e ai suo ricordi con Kuma.

Ignara del motivo della trasformazione di Kuma in un Pacifista, Bonney affronta qualsiasi sfida nel Nuovo Mondo. A questo punto della storia ha già scoperto tutto ed è chiaro che la verità è troppo dura da sopportare. Bonney ricorda solo i giorni felici trascorsi con suo padre prima che il Governo Mondiale glielo portasse via.