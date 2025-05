One Piece Episodio 1129 – Il passato di Kuma commuove i fan: inizia la mini-saga “Episode of Kuma”

L’episodio 1129 di One Piece, intitolato “Il passato di Orso, un mondo in cui è preferibile morire”, è andato in onda il 18 maggio 2025, segnando l’inizio della mini-saga Episode of Kuma. Questo episodio ha offerto ai fan uno sguardo profondo e toccante nel passato di Bartholomew Kuma, uno dei personaggi più enigmatici della serie.

Il caos su Egghead

La narrazione si apre con la ripresa degli eventi sull’isola di Egghead, dove Saint Saturn si riprende rapidamente dall’attacco di Bonney, catturandola e sopraffacendo il gruppo. Nel tentativo di proteggere Luffy, Franky interviene, ma la situazione si complica ulteriormente. Questa sequenza di eventi porta Bonney a rivivere i ricordi di suo padre, dando inizio a un flashback che svela le origini tragiche di Kuma.

Le origini di Kuma

Il flashback ci riporta a 47 anni fa, nel Regno di Sorbet, dove Kuma nasce in una famiglia destinata a una vita di sofferenza. Dopo la cattura e l’uccisione dei suoi genitori da parte dei Nobili Mondiali, Kuma viene ridotto in schiavitù. Durante questo periodo, incontra e stringe amicizia con altri due schiavi: Emporio Ivankov e Ginny. Questi legami diventano fondamentali per la sua sopravvivenza e formazione.

Un episodio emotivamente potente

L’episodio si distingue per la sua intensità emotiva, offrendo una rappresentazione visiva potente del dolore e della resilienza di Kuma. La scena in cui Clapp cerca di confortare il giovane Kuma, evocando la figura di Nika, è particolarmente commovente e ha suscitato forti reazioni tra i fan. Molti spettatori hanno condiviso online le loro emozioni, descrivendo l’episodio come uno dei più toccanti della serie.

Una narrazione d’impatto

Con una qualità di animazione elevata e una narrazione coinvolgente, l’episodio 1129 rappresenta un punto culminante nella saga di Egghead. Approfondisce la complessità del personaggio di Kuma e getta nuova luce sul suo legame con Bonney, arricchendo ulteriormente l’universo di One Piece.

Dove vederlo

Per chi desidera rivivere o approfondire questi momenti, l’episodio è disponibile in simulcast su Crunchyroll con sottotitoli in italiano.